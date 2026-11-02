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İlçe olacak yerler hangileri, belli oldu mu? Yeni kurulacak ilçeler açıklandı mı?

İlçe olacak yerler hangileri, belli oldu mu? Yeni kurulacak ilçeler açıklandı mı?

13:32, 02/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 13:32, 02/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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İlçe olacak yerler hangileri, belli oldu mu? Yeni kurulacak ilçeler açıklandı mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin idari yapısını değiştirmeyi hedefleyen "100 İl, 1000 İlçe Projesi" kapsamında il statüsü kazanabilecek 19 ilçeyi açıkladı. Bahçeyi, proje kapsamında 922 ilçeye ise 78 yeni ilçe eklenmesini öngördüklerini belirtti. Peki 100 il, 1000 ilçe hedefi kapsamında hangi yerleşim yerlerinin ilçe olacağı belli oldu mu?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TÜRKGÜN Gazetesi Ankara Temsilcisi Bahadır Çoban'a verdiği röportajda, Türkiye'nin idari yapılanmasının yeniden düzenlenmesine yönelik “100 İl, 1000 İlçe” projesini değerlendirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TÜRKGÜN Gazetesi Ankara Temsilcisi Bahadır Çoban'a verdiği röportajda, Türkiye'nin idari yapılanmasının yeniden düzenlenmesine yönelik “100 İl, 1000 İlçe” projesini değerlendirdi.

Türkiye'nin değişen nüfus yapısı, ekonomik faaliyetleri, yerleşim düzeni ve kamu hizmetlerine erişim ihtiyaçlarının idari yapılanmanın yeniden ele alınmasını gerekli kıldığını belirten Bahçeli, projenin Türk devletinin geleceğine yönelik stratejik bir büyüme hamlesi olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin değişen nüfus yapısı, ekonomik faaliyetleri, yerleşim düzeni ve kamu hizmetlerine erişim ihtiyaçlarının idari yapılanmanın yeniden ele alınmasını gerekli kıldığını belirten Bahçeli, projenin Türk devletinin geleceğine yönelik stratejik bir büyüme hamlesi olduğunu vurguladı.

İl ve ilçe olması önerilen yerlerin belirlenmesinde yalnızca nüfus büyüklüğü ve mevcut ekonomik kapasitenin esas alınmadığını kaydeden Bahçeli; ulaşım olanakları, çevre yerleşimlerle ekonomik ve sosyal ilişkiler, gelişme potansiyeli, tarihî ve kültürel önem, sınır güvenliği ve stratejik konum gibi kriterlerin de dikkate alındığını bildirdi.

İl ve ilçe olması önerilen yerlerin belirlenmesinde yalnızca nüfus büyüklüğü ve mevcut ekonomik kapasitenin esas alınmadığını kaydeden Bahçeli; ulaşım olanakları, çevre yerleşimlerle ekonomik ve sosyal ilişkiler, gelişme potansiyeli, tarihî ve kültürel önem, sınır güvenliği ve stratejik konum gibi kriterlerin de dikkate alındığını bildirdi.

Yeni il olacak ilçeler hangileri?

Devlet Bahçeli, il olacak ilçeleri şu şekilde açıkladı: İç Anadolu Bölgesi’nde Polatlı ve Konya Ereğli, Karadeniz Bölgesi’nde Ünye, Vezirköprü ve Zonguldak Ereğli, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erciş, Doğubeyazıt ve Ahlat, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Ergani, Midyat ve Siverek, Akdeniz Bölgesi’nde Elbistan, Kozan, Alanya ve Tarsus, Ege Bölgesi’nde Fethiye ve Akhisar ve Marmara Bölgesi’nde Lüleburgaz ve Bandırma.

Yeni il olacak ilçeler hangileri?Devlet Bahçeli, il olacak ilçeleri şu şekilde açıkladı: İç Anadolu Bölgesi’nde Polatlı ve Konya Ereğli, Karadeniz Bölgesi’nde Ünye, Vezirköprü ve Zonguldak Ereğli, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erciş, Doğubeyazıt ve Ahlat, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Ergani, Midyat ve Siverek, Akdeniz Bölgesi’nde Elbistan, Kozan, Alanya ve Tarsus, Ege Bölgesi’nde Fethiye ve Akhisar ve Marmara Bölgesi’nde Lüleburgaz ve Bandırma.

İlçe olacak beldeler belli oldu mu, yeni kurulacak ilçeler açıklandı mı?

78 yeni ilçenin nereler olduğunu açıklamayan, Bahçeli, yeni kurulan illere bağlı veya mevcut illere bağlı olmakla birlikte henüz ilçe statüsünde bulunmayan yerlerin de ilçe yapılabileceğini ifade etti.

Kurulması hedeflenen 78 ilçenin ise yapılacak il düzeyindeki detaylı çalışmalar doğrultusunda önerilen illere bağlı veya mevcut iller kapsamında oluşturulabileceği belirtildi.

İlçe olacak beldeler belli oldu mu, yeni kurulacak ilçeler açıklandı mı?78 yeni ilçenin nereler olduğunu açıklamayan, Bahçeli, yeni kurulan illere bağlı veya mevcut illere bağlı olmakla birlikte henüz ilçe statüsünde bulunmayan yerlerin de ilçe yapılabileceğini ifade etti.Kurulması hedeflenen 78 ilçenin ise yapılacak il düzeyindeki detaylı çalışmalar doğrultusunda önerilen illere bağlı veya mevcut iller kapsamında oluşturulabileceği belirtildi.

Bahçeli, "19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması ile birlikte Türkiye’nin idari yapısı yanında siyasi yapısında da değişiklikler olacaktır. Yeni belediyelerin kurulması ve illerin milletvekili dağılımının değişmesi siyaset alanını genişletecektir." dedi.

Bahçeli, "19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması ile birlikte Türkiye’nin idari yapısı yanında siyasi yapısında da değişiklikler olacaktır. Yeni belediyelerin kurulması ve illerin milletvekili dağılımının değişmesi siyaset alanını genişletecektir." dedi.
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