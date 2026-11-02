Az önce deprem mi oldu, en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi? 2 Kasım 2026 Pazartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Son depremler, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan sarsıntıların ardından vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. “Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?” sorularına yanıt arayanlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel deprem verilerini yakından takip ediyor. Son dakika deprem bilgileriyle birlikte depremin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve meydana geldiği saat gibi ayrıntılar da merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, AFAD verilerine göre, Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 13.64 kilometre olarak kaydedildi. İşte 2 Kasım 2026 Pazartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Türkiye genelinde sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılan son dakika deprem verileri, sarsıntının merkez üssünü, derinliğini ve büyüklüğünü şeffaf bir şekilde ortaya koyuyor. Vatandaşlar güncel AFAD ve Kandilli verilerini takip ediyor.
SON DEPREM NEREDE OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de saat 11.59'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 13.64 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD SON DAKİKA DEPREMLERİ
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2026-11-02 12:36:09 37.745 36.13617 8.47 ML 1.5 Sumbas (Osmaniye)
2026-11-02 12:28:47 39.24367 34.13983 6.98 ML 1.0 Merkez (Kırşehir)
2026-11-02 12:02:31 39.24633 28.9455 7.04 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2026-11-02 11:59:08 33.78283 25.72517 13.64 ML 3.8 Akdeniz
2026-11-02 11:42:15 40.94583 32.75317 6.79 ML 1.8 Eskipazar (Karabük)
2026-11-02 11:20:49 40.15817 32.85233 7.13 ML 1.9 Pursaklar (Ankara)
2026-11-02 10:32:19 39.23 28.963 11.35 ML 2.0 Simav (Kütahya)
2026-11-02 09:51:20 38.40967 28.5805 7.06 ML 1.2 Alaşehir (Manisa)
2026-11-02 08:52:05 37.7965 36.17117 7.02 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)
2026-11-02 08:40:53 40.11083 27.71517 7.0 ML 1.5 Gönen (Balıkesir)
2026-11-02 08:31:35 40.096 33.1745 6.96 ML 2.2 Akyurt (Ankara)
2026-11-02 08:11:46 38.309 38.23517 7.02 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
2026-11-02 07:22:09 39.233 28.95617 9.15 ML 2.4 Simav (Kütahya)
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntılar, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (BDTİM) tarafından anlık olarak izlenerek kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Sismik istasyonlardan elde edilen anlık veriler doğrultusunda sarsıntının gerçekleştiği tarih, saat, enlem-boylam koordinatları, derinlik ve büyüklük (Richter ölçeği) bilgileri saniyeler içerisinde sisteme aktarılıyor. "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi’nin resmi web sitesi (kandilli.edu.tr) veya "Rasathane" mobil uygulaması üzerinden en güncel deprem verilerine kesintisiz erişim sağlayabiliyor. Sismik hareketliliğin anlık olarak takip edildiği haritalı veri tabanı, olası deprem risklerine karşı bölge halkının en doğru bilgiye hızla ulaşmasına imkan tanıyor.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ