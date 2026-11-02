Pasaport, ehliyet, telefon kayıt harcı ve trafik cezaları 2027'de ne kadar olacak?
2027 yılında vergi, harç ve cezaların artışında esas alınacak yeniden değerleme oranı, yarın açıklanacak ekim ayı enflasyon verileriyle netleşecek. Aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) yüzde 2 artması halinde, yeniden değerleme oranının yüzde 27,89 olması bekleniyor. Pasaport, ehliyet ve 2027 trafik cezaları artısında ik hesaplar ortaya çıktı.
2027 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı, TÜİK'in açıklayacağı Yİ-ÜFE verileriyle belli olacak. 2027 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı TÜİK tarafından yarın ilan edilecek enflasyon verilerinde belli olacak. Ekonomi’de yer alan habere göre, bu senaryonun gerçekleşmesi ve ilgili kalemlerde farklı bir düzenleme yapılmaması durumunda, pasaporttan telefon kaydına kadar birçok ödeme artacak. Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcı 69 bin 391 liraya, 10 yıllık pasaport harcı ise 17 bin 150 liraya ulaşabilecek.
2027'de trafik cezaları ne kadar olacak?
Yeniden değerleme oranının yüzde 27,89 olması halinde trafik cezaları için hesaplanan yaklaşık tutarlar şöyle:
Saldırı amacıyla araçtan inme: 180 bin liradan 230 bin 202 liraya.
Alkollü araç kullanmada başlangıç cezası: 25 bin liradan 31 bin 973 liraya.
Seyir halinde cep telefonuyla konuşma: 5 bin liradan 6 bin 395 liraya.
Ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanma: 200 bin liradan 255 bin 780 liraya.
Makas atma: 90 bin liradan yaklaşık 115 bin liraya.
Düğün konvoyuyla trafiği etkileme: 180 bin liradan 230 bin 202 liraya.
Kırmızı ışık ihlali: 5 bin liradan 6 bin 395 liraya.
Yurt dışından telefon getirenler 2027’de ne kadar IMEI kayıt harcı ödeyecek?
Aynı artış oranıyla yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcının 54 bin 258 liradan 69 bin 391 liraya yükselmesi hesaplanıyor. Telefon hattının ilk abonelik tesis ücretinin ise 700 liradan 895 liraya çıkabileceği belirtiliyor.
Pasaport ve ehliyet harçları 2027’de ne kadar olacak?
Hesaplamaya göre pasaport harçlarının sürelerine göre ulaşabileceği tutarlar şöyle:
6 aya kadar: 3 bin 589 lira.
1 yıl: 5 bin 247 lira.
2 yıl: 8 bin 566 lira.
3 yıl: 12 bin 170 lira.
10 yıla kadar: 17 bin 150 lira.
Yurt dışına çıkış harcının 1.250 liradan 1.599 liraya yükselmesi öngörülüyor. A sınıfı ehliyet harcı için 2 bin 863 lira, B sınıfı ehliyet harcı için ise 8 bin 638 lira hesaplanıyor.
MTV ne kadar olacak?
Silindir hacmi 1300-1600 santimetreküp arasında olan sıfır bir araç için belirtilen Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı, 12 bin 28 liradan 15 bin 383 liraya çıkıyor.
Değerli Konut Vergisi kapsamındaki konutlar için değer alt sınırının ise 17 milyon 711 bin liradan 22 milyon 650 bin liraya yükselmesi bekleniyor.
Söz konusu tutarlar, ekim ayı Yİ-ÜFE artışının yüzde 2 olması varsayımına dayanıyor.