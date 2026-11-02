Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? 2 Kasım Pazartesi maç programı
Bugün oynanacak maçlar futbolseverlerin takibinde. 2 Kasım 2026 Pazartesi günü Trendyol Süper Lig’de Gençlerbirliği, sahasında Alanyaspor’u konuk ederken Muğlaspor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Fransa Ligue 1’de Lorient ile Brest, İngiltere Premier Lig’de ise Newcastle United ile Everton karşı karşıya gelecek. Yarın ise UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanacak. Temsilcimiz Galatasaray, sahasında Stuttgart’ı ağırlarken Manchester United, Roma’yı konuk edecek; Villarreal ise PSG ile mücadele edecek. İşte 2 Kasım bugünün maç programı.
Futbol tutkunlarının haftanın ilk gününde odağında yer alan 2 Kasım 2026 Pazartesi maç takvimi açıklandı. Trendyol Süper Lig’de haftanın kapanış mücadelelerinin yanı sıra İngiltere Premier Lig ve Fransa Ligue 1’de sahne alacak çekişmeli randevular sporseverlerin takibinde yer alıyor. Ayrıca yarın başlayacak UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı öncesinde temsilcimiz Galatasaray’ın dev maçı da şimdiden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Futbol tutkunlarının arama motorlarında sıkça araştırdığı "Bugün hangi maçlar var, Süper Lig kapanış maçları saat kaçta, Newcastle - Everton maçı ne zaman ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray - Stuttgart maçı hangi gün?" sorularının yanıtları ve güncel maç programı şu şekildedir:
Bugün kimin maçı var, akşam hangi maçlar oynanacak?
18:00 Sumqayıt - Safa Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
20:00 Gençlerbirliği - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Kayserispor - Muğlaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
20:30 Sassuolo - Fiorentina İtalya Serie A S Sport Plus
22:45 Lorient - Brest Fransa Ligue 1 Bein Sports 2
22:45 Atalanta - Parma İtalya Serie A S Sport Plus
22:45 Reims - Sochaux Fransa Ligue 2 Bein Sports Max 1
23:00 Deportivo - Osasuna İspanya La Liga S Sport Plus
23:00 Newcastle - Everton İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
23:00 Mallorca - Cadiz İspanya La Liga 2 S Sport Plus
23:15 Benfica - Alverca Portekiz Liga NOS Bein Sports 4
Yarın kimin maçı var?
14:00 Galatasaray - Stuttgart UEFA Gençlik Ligi TRT Spor
16:00 Manchester Utd - Roma UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
18:00 Atletico Madrid - Bayern Münih UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
20:00 Göztepe - AZ Alkmaar UEFA Gençlik Ligi Yayın Yok
20:45 Galatasaray - Stuttgart UEFA Şampiyonlar Ligi TRT 1
20:45 Shakhtar Donetsk - Sporting Lisbon UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
23:00 Atletico Madrid - Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
23:00 Barcelona - Aston Villa UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
23:00 Bodo Glimt - Lille UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
23:00 Feyenoord - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
23:00 LASK Linz - Slovan Bratislava UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
23:00 Manchester Utd - Roma UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
23:00 Villarreal - PSG UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
23:00 WBA - Southampton İngiltere Championship S Sport Plus