Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Emekliye refah payı hesabı çıktı: Yeni maaş hesapları sil baştan değişti

Emekliye refah payı hesabı çıktı: Yeni maaş hesapları sil baştan değişti

15:10, 02/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Emekliye refah payı hesabı çıktı: Yeni maaş hesapları sil baştan değişti

Emekli zammı 2027 hesaplamalarında kritik eşiklerden biri daha geride kalıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yarın saat 10.00'da açıklanacak ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranı için önemli bir aşama tamamlanacak. İlk üç aylık enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden hak ettiği zam oranı yüzde 5,57 olarak kesinleşmiş durumda. Ekim ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte altı aylık zam hesabına ilişkin tablo daha da netleşecek. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin gelirini artırmaya yönelik yeni bir düzenleme yapılabileceğine ilişkin açıklamaları, refah payı beklentisini yeniden gündeme taşıdı. Enflasyon farkına ek olarak yüzde 10 ile yüzde 20 arasında refah payı verilmesi ihtimali de tartışılıyor. Peki, ekim ayı enflasyonu emekli zammını nasıl etkileyecek? Refah payı verilecek mi? İşte 2027 emekli maaşı zammına ilişkin son gelişmeler…

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için gözler yarın açıklanacak ekim ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun saat 10.00'da duyuracağı veriler, 2027 ocak ayında emekli aylıklarına yansıtılacak artışın hesaplanmasında önemli rol oynayacak. Temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 5,57 oranında zam şimdiden kesinleşti. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte bu oran yeniden güncellenecek ve altı aylık zam hesabında yeni bir aşamaya geçilecek. Bununla birlikte emeklilerin gözü yalnızca enflasyon verilerinde değil, olası refah payı düzenlemesinde de bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere yönelik yeni bir yasal düzenleme sinyali vermesi, maaşlara enflasyon farkının üzerinde ek artış yapılıp yapılmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Peki, ekim ayı enflasyonu emekli maaşlarına ne kadar zam getirecek? Refah payı oranı yüzde 10 ile yüzde 20 arasında mı olacak? İşte merak edilen ayrıntılar…

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için gözler yarın açıklanacak ekim ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun saat 10.00'da duyuracağı veriler, 2027 ocak ayında emekli aylıklarına yansıtılacak artışın hesaplanmasında önemli rol oynayacak. Temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 5,57 oranında zam şimdiden kesinleşti. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte bu oran yeniden güncellenecek ve altı aylık zam hesabında yeni bir aşamaya geçilecek. Bununla birlikte emeklilerin gözü yalnızca enflasyon verilerinde değil, olası refah payı düzenlemesinde de bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere yönelik yeni bir yasal düzenleme sinyali vermesi, maaşlara enflasyon farkının üzerinde ek artış yapılıp yapılmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Peki, ekim ayı enflasyonu emekli maaşlarına ne kadar zam getirecek? Refah payı oranı yüzde 10 ile yüzde 20 arasında mı olacak? İşte merak edilen ayrıntılar…

EMEKLİ ZAMMINDA GÖZLER EKİM ENFLASYONUNDA! 23 BİN 552 TL MAAŞ İÇİN YENİ HESAPLAMA

Ocak 2027 emekli zammı için hesaplamalar hız kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını belirleyecek altı aylık enflasyon sürecinde ilk üç aylık veri belli olurken, gözler ekim ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak yeni verilerle birlikte emeklilerin alacağı zam oranına ilişkin hesaplamalar da güncellenecek. En düşük emekli maaşının hangi seviyeye çıkacağı merak edilirken, refah payı ve seyyanen zam ihtimalleri de gündemdeki yerini koruyor.

EMEKLİ ZAMMINDA GÖZLER EKİM ENFLASYONUNDA! 23 BİN 552 TL MAAŞ İÇİN YENİ HESAPLAMAOcak 2027 emekli zammı için hesaplamalar hız kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını belirleyecek altı aylık enflasyon sürecinde ilk üç aylık veri belli olurken, gözler ekim ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak yeni verilerle birlikte emeklilerin alacağı zam oranına ilişkin hesaplamalar da güncellenecek. En düşük emekli maaşının hangi seviyeye çıkacağı merak edilirken, refah payı ve seyyanen zam ihtimalleri de gündemdeki yerini koruyor.

EKİM ENFLASYONU İÇİN BEKLENTİ YÜZDE 2,20

TÜİK, ekim ayına ilişkin aylık ve yıllık enflasyon verilerini salı günü saat 10.00'da açıklayacak. Böylece Ocak 2027 maaş artışında dikkate alınacak dördüncü enflasyon verisi ortaya çıkacak. Şu ana kadar açıklanan temmuz, ağustos ve eylül verileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan üç aylık zam oranı yüzde 5,57 seviyesinde bulunuyor. Ekonomistlerin katılımıyla gerçekleştirilen enflasyon beklenti anketinde ekim ayı aylık enflasyon tahmini yüzde 2,20 olarak hesaplandı. Tahminler yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında değişirken, beklentinin gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyonun yüzde 29,73'ten yüzde 29,28'e gerilemesi öngörülüyor. Ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,64 oldu.

EKİM ENFLASYONU İÇİN BEKLENTİ YÜZDE 2,20TÜİK, ekim ayına ilişkin aylık ve yıllık enflasyon verilerini salı günü saat 10.00'da açıklayacak. Böylece Ocak 2027 maaş artışında dikkate alınacak dördüncü enflasyon verisi ortaya çıkacak. Şu ana kadar açıklanan temmuz, ağustos ve eylül verileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan üç aylık zam oranı yüzde 5,57 seviyesinde bulunuyor. Ekonomistlerin katılımıyla gerçekleştirilen enflasyon beklenti anketinde ekim ayı aylık enflasyon tahmini yüzde 2,20 olarak hesaplandı. Tahminler yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında değişirken, beklentinin gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyonun yüzde 29,73'ten yüzde 29,28'e gerilemesi öngörülüyor. Ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,64 oldu.

23 BİN 552 TL EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ ZAM HESABI

2026 yılının ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. Bu oran doğrultusunda yapılan maaş artışlarının ardından en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL seviyesinde uygulanmaya başladı. Ekim ayı enflasyonunun yüzde 2,20 gelmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dört aylık zam oranı yüzde 7,89'a ulaşacak. Aynı senaryoda memur ve memur emeklileri için hesaplanan enflasyon farkı yüzde 0,83, toplu sözleşme artışıyla birlikte kümülatif zam oranı ise yüzde 5,88 olacak. Bu hesaplamaya göre 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığına yüzde 7,89 artış uygulanması halinde tutar yaklaşık 25 bin 410 TL'ye karşılık geliyor. Ancak taban aylıkta fiilen yapılacak artış için ayrıca yasal düzenleme gerekebileceği unutulmamalı.

23 BİN 552 TL EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ ZAM HESABI2026 yılının ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. Bu oran doğrultusunda yapılan maaş artışlarının ardından en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL seviyesinde uygulanmaya başladı. Ekim ayı enflasyonunun yüzde 2,20 gelmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dört aylık zam oranı yüzde 7,89'a ulaşacak. Aynı senaryoda memur ve memur emeklileri için hesaplanan enflasyon farkı yüzde 0,83, toplu sözleşme artışıyla birlikte kümülatif zam oranı ise yüzde 5,88 olacak. Bu hesaplamaya göre 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığına yüzde 7,89 artış uygulanması halinde tutar yaklaşık 25 bin 410 TL'ye karşılık geliyor. Ancak taban aylıkta fiilen yapılacak artış için ayrıca yasal düzenleme gerekebileceği unutulmamalı.

YIL SONU ENFLASYONUNA GÖRE EMEKLİ MAAŞI SENARYOLARI

Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre Ocak 2027 döneminde emeklilere yansıyacak zam oranı farklı seviyelerde hesaplanıyor. Öne çıkan senaryolara göre 23 bin 552 TL üzerinden oluşabilecek yeni maaşlar şöyle:

* Yüzde 7,89 zam: Yaklaşık 25 bin 410 TL

* Yüzde 8,70 zam: Yaklaşık 25 bin 601 TL

* Yüzde 10,06 zam: Yaklaşık 25 bin 921 TL

* Yüzde 10,08 zam: Yaklaşık 25 bin 926 TL

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 seviyesinde gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık zam oranının yüzde 8,70 olması bekleniyor. Bu durumda en düşük emekli aylığına aynı oranda artış yapılması halinde maaş yaklaşık 25 bin 601 TL'ye ulaşacak.

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,6 seviyesine çıkması halinde ise zam oranı yüzde 10,06 olarak hesaplanıyor. Bu senaryoda en düşük emekli aylığının yaklaşık 25 bin 921 TL'ye yükselmesi söz konusu olabilecek.

YIL SONU ENFLASYONUNA GÖRE EMEKLİ MAAŞI SENARYOLARIYıl sonu enflasyon tahminlerine göre Ocak 2027 döneminde emeklilere yansıyacak zam oranı farklı seviyelerde hesaplanıyor. Öne çıkan senaryolara göre 23 bin 552 TL üzerinden oluşabilecek yeni maaşlar şöyle:* Yüzde 7,89 zam: Yaklaşık 25 bin 410 TL* Yüzde 8,70 zam: Yaklaşık 25 bin 601 TL* Yüzde 10,06 zam: Yaklaşık 25 bin 921 TL* Yüzde 10,08 zam: Yaklaşık 25 bin 926 TLYıl sonu enflasyonunun yüzde 28 seviyesinde gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık zam oranının yüzde 8,70 olması bekleniyor. Bu durumda en düşük emekli aylığına aynı oranda artış yapılması halinde maaş yaklaşık 25 bin 601 TL'ye ulaşacak.Yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,6 seviyesine çıkması halinde ise zam oranı yüzde 10,06 olarak hesaplanıyor. Bu senaryoda en düşük emekli aylığının yaklaşık 25 bin 921 TL'ye yükselmesi söz konusu olabilecek.

MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı dikkate alınarak hesaplanıyor. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 olması halinde memur emeklileri için zam oranı yüzde 6,67 olarak öngörülüyor. Bu senaryoda en düşük memur emeklisi aylığının yaklaşık 33 bin 631 TL seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor. Kesin oranlar, yılın son üç ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı dikkate alınarak hesaplanıyor. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 olması halinde memur emeklileri için zam oranı yüzde 6,67 olarak öngörülüyor. Bu senaryoda en düşük memur emeklisi aylığının yaklaşık 33 bin 631 TL seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor. Kesin oranlar, yılın son üç ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı dikkate alınarak hesaplanıyor. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 olması halinde memur emeklileri için zam oranı yüzde 6,67 olarak öngörülüyor. Bu senaryoda en düşük memur emeklisi aylığının yaklaşık 33 bin 631 TL seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor. Kesin oranlar, yılın son üç ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı dikkate alınarak hesaplanıyor. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 olması halinde memur emeklileri için zam oranı yüzde 6,67 olarak öngörülüyor. Bu senaryoda en düşük memur emeklisi aylığının yaklaşık 33 bin 631 TL seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor. Kesin oranlar, yılın son üç ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

EMEKLİYE REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?

Enflasyon kaynaklı maaş artışlarının dışında emeklilere yönelik ilave iyileştirme seçenekleri de gündemde. Refah payı verilmesi halinde Ocak ayında oluşacak zam oranının üzerine ek artış yapılabilecek. Gündeme gelen tahminlerde refah payının 10 ila 20 puan aralığında olabileceği belirtiliyor.

Bir diğer seçenek ise seyyanen zam. Bu modelde emeklilere enflasyon artışından bağımsız olarak belirli bir tutarda ilave ödeme yapılması değerlendiriliyor. Gündeme gelen senaryolarda 10 bin TL veya 15 bin TL tutarında seyyanen artış seçenekleri öne çıkıyor.

Ancak refah payı ve seyyanen zam konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Uygulanacak formülün, tutarın ve hangi emekli gruplarını kapsayacağının yapılacak resmi açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.

EMEKLİYE REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?Enflasyon kaynaklı maaş artışlarının dışında emeklilere yönelik ilave iyileştirme seçenekleri de gündemde. Refah payı verilmesi halinde Ocak ayında oluşacak zam oranının üzerine ek artış yapılabilecek. Gündeme gelen tahminlerde refah payının 10 ila 20 puan aralığında olabileceği belirtiliyor.Bir diğer seçenek ise seyyanen zam. Bu modelde emeklilere enflasyon artışından bağımsız olarak belirli bir tutarda ilave ödeme yapılması değerlendiriliyor. Gündeme gelen senaryolarda 10 bin TL veya 15 bin TL tutarında seyyanen artış seçenekleri öne çıkıyor.Ancak refah payı ve seyyanen zam konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Uygulanacak formülün, tutarın ve hangi emekli gruplarını kapsayacağının yapılacak resmi açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.
Başlıklar :emekliEmekli maaşemekli maaş hesabıRefah Payı
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaKüresel GündemOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026