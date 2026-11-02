KYK BURS SONUCU SORGULAMA EKRANI 2026! Gençlik ve spor burs öğrenim kredisi başvuru sonucu sorgulama turkiye.gov.tr
KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu yapan milyonlarca üniversite öğrencisi, sonuçların ilan edileceği tarihi öğrenmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurularını takip ediyor. Geçtiğimiz ay tamamlanan başvuru sürecinin ardından öğrenciler için şimdi değerlendirme sonuçlarını bekleme dönemi başladı. Eğitim giderlerini karşılamak amacıyla burs veya kredi desteğinden yararlanmayı planlayan öğrenciler, başvurularının olumlu sonuçlanıp sonuçlanmadığını merak ediyor. Peki, 2026 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakanlık sonuçları hangi ekran üzerinden duyuracak? İşte KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarına dair merak edilenler…
KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanacağı tarih, üniversite öğrencilerinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen başvuru sürecinin geçtiğimiz ay tamamlanmasının ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Eğitim hayatını burs veya öğrenim kredisi desteğiyle sürdürmek isteyen öğrenciler, değerlendirme sürecinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, KYK burs sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Öğrenciler sonuçlarını nereden ve nasıl öğrenebilecek? İşte KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarına ilişkin merak edilen detaylar…
KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
KYK burs ve kredi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı.
Geçtiğimiz yılki tarihlere baktığımız zaman KYK burs sonuçları 4 Kasım tarihinde duyurulmuştu.
2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandığında aşağıdaki link üzerinden sorgulanabilecek.
KYK BURS VE KREDİ SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KYK BURS MİKTARI NE KADAR?
KYK 2026 itibariyle açıklanan burs miktarları:
• Ön lisans ve Lisans: 4.000 TL • Yüksek Lisans: 8.000 TL • Doktora: 12.000 TL
KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
KYK burs ödeme tarihleri henüz netleşmedi. Geçtiğimiz yıllarda başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından taahhütname onayları tamamlanmasıyla birlikte Kasım veya Aralık ayında ilk ödemeler toplu olarak hesaplara yatırılmıştı. Sonraki ödemeler ise T.C. kimlik numarası son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapılmaktadır.