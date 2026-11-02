İl olacak ilçelerin nüfusu ne kadar? Bahçeli'nin açıkladığı il olacak 19 ilçe ve nüfusları
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den yeni il çıkışı geldi. MHP lideri Bahçeli, "100 il 1000 ilçe" projelerinde il olmasını önerdikleri ilçeleri açıkladı. Bahçeli, aralarında Ankara Polatlı ve Konya Ereğli, Kahramanmaraş Elbistan’ın da olduğu il olması planan 19 ilçeyi de sıraladı. İşte il olacak ilçelerin nüfusları.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün "19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması" teklifini kamuoyu ile paylaşmıştı. Devlet Bahçeli, il olmasını önerdikleri ilçeleri açıkladı.
İl olacak ilçeler hangileri?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İç Anadolu Bölgesi’nde Polatlı ve Konya Ereğli, Karadeniz Bölgesi’nde Ünye, Vezirköprü ve Zonguldak Ereğli, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erciş, Doğubeyazıt ve Ahlat, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Ergani, Midyat ve Siverek, Akdeniz Bölgesi’nde Elbistan, Kozan, Alanya ve Tarsus, Ege Bölgesi’nde Fethiye ve Akhisar ve Marmara Bölgesi’nde Lüleburgaz ve Bandırma’nın il olabilecek ilçeler olduğunu belirtti.
İl olacak ilçelerin nüfusu ne kadar?
Ankara'nın Polatlı ilçesinin güncel nüfusu 131.894 kişidir.
Konya'nın Ereğli ilçe nüfusu 158.010 kişidir.
Ordu'nun Ünye ilçesinin güncel nüfusu 135.914 kişidir.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinin nüfusu 87.575 kişidir.
Zonguldak Karadeniz Ereğli ilçesinin güncel nüfusu 173.884 kişidir.
Van'ın Erciş ilçesinin nüfusu, TÜİK ADNKS verilerine göre 169.040 kişidir.
Doğubayazıt ilçesinin toplam nüfusu 113.699 kişidir.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin nüfusu 141.098 kişidir.
Bitlis'in Ahlat ilçesinin nüfusu 45.637 kişidir.
Midyat’ın güncel nüfusu 125.791 kişidir.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin nüfusu 277.399 kişidir.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin nüfusu 132.036 kişidir.
Adana'nın Kozan ilçesinin güncel nüfusu 132.572 kişidir.
Alanya'nın nüfusu 371.547 kişidir.
Tarsus’un nüfusu 358.510 kişidir.
Muğla'nın Fethiye ilçesinin güncel nüfusu 187.332 kişidir.
Manisa’nın Akhisar ilçesinin toplam nüfusu 181.472 kişidir
Lüleburgaz’ın nüfusu 157.136 kişidir.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinin nüfusu 169.476 kişidir.