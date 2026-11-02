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Mersin Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı sonuçları 2026: MEÜ İŞKUR kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

Mersin Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı sonuçları 2026: MEÜ İŞKUR kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

16:19, 02/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 16:19, 02/11/2026, Pazartesi
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Mersin Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı sonuçları 2026: MEÜ İŞKUR kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

Mersin Üniversitesi için bu yıl İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 2 bin 686 öğrenciye kontenjan ayrıldı. Başvurular 20-24 Ekim 2026 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleştirildi. Üniversitenin İŞKUR Gençlik Programı noter kura çekimi bugün yapıldı. Peki Mersin Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, gençlik programını kazananlar nereden açıklanacak?

Devlet üniversitelerinde eğitim gören öğrenciler için büyük fırsat sunan İŞKUR Gençlik Programı, kişisel gelişim ve iş hayatına adaptasyon konusunda önemli destek sağlıyor. Katılım sağlanan her fiili gün için öğrencilere 2026 standartlarında 1.375 TL tutarında ödeme aktarılıyor.

Devlet üniversitelerinde eğitim gören öğrenciler için büyük fırsat sunan İŞKUR Gençlik Programı, kişisel gelişim ve iş hayatına adaptasyon konusunda önemli destek sağlıyor. Katılım sağlanan her fiili gün için öğrencilere 2026 standartlarında 1.375 TL tutarında ödeme aktarılıyor.

Mersin Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kuraları çekildi mi?

İŞKUR Gençlik Programı noter kurası 2 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 09.30‘da Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi A Salonu'nda gerçekleştirildi. Noter Kurası çekim işlemlerinin tamamlanmasından sonra kura sonuçları ve İstenecek belgeler Üniversitenin internet sayfasında ayrıca duyurulacaktır.


Mersin Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi sonuçları için tıklayın



Mersin Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kuraları çekildi mi?İŞKUR Gençlik Programı noter kurası 2 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 09.30‘da Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi A Salonu'nda gerçekleştirildi. Noter Kurası çekim işlemlerinin tamamlanmasından sonra kura sonuçları ve İstenecek belgeler Üniversitenin internet sayfasında ayrıca duyurulacaktır.Mersin Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekilişi sonuçları için tıklayın

Kura sonucunda asil aday olarak belirlenen öğrencilerin, istenilen belgeleri 03-06 Kasım 2026 tarihleri arasında, öğrenim gördükleri Fakülte, Enstitü, Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulu birimlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

Süreç doğrultusunda göreve başlayacak öğrenciler için çalışma takvimi 23 Kasım 2026 ile 30 Haziran 2027 tarihleri arasında uygulanıyor. Katılımcılar ders programlarına engel olmayacak biçimde haftada en fazla 3 gün, günlük 7,5 saat mesai yapabiliyor. Katılım sağlanan her fiili gün için öğrencilere 2026 standartlarında 1.375 TL tutarında ödeme aktarılıyor.

Kura sonucunda asil aday olarak belirlenen öğrencilerin, istenilen belgeleri 03-06 Kasım 2026 tarihleri arasında, öğrenim gördükleri Fakülte, Enstitü, Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulu birimlerine teslim etmeleri gerekmektedir.Süreç doğrultusunda göreve başlayacak öğrenciler için çalışma takvimi 23 Kasım 2026 ile 30 Haziran 2027 tarihleri arasında uygulanıyor. Katılımcılar ders programlarına engel olmayacak biçimde haftada en fazla 3 gün, günlük 7,5 saat mesai yapabiliyor. Katılım sağlanan her fiili gün için öğrencilere 2026 standartlarında 1.375 TL tutarında ödeme aktarılıyor.


İŞKUR Gençlik Programı Uygulanabilecek Faaliyet Alanları Nelerdir?

Sürdürülebilir Kampüs Faaliyetlerinin Desteklenmesi,

Kampüs Altyapı ve Bakım Faaliyetlerinin Desteklenmesi,

Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi,

Akademik ve İdari Faaliyetlerin Desteklenmesi,

Toplumsal Hizmet ve İşbirliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi,

Öğrenci Gelişim ve Uyum Faaliyetlerinin Desteklenmesi,

Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi,

Girişimcilik Ekosistemi Faaliyetlerinin Desteklenmesi.


İŞKUR Gençlik Programı Uygulanabilecek Faaliyet Alanları Nelerdir?Sürdürülebilir Kampüs Faaliyetlerinin Desteklenmesi,Kampüs Altyapı ve Bakım Faaliyetlerinin Desteklenmesi,Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi,Akademik ve İdari Faaliyetlerin Desteklenmesi,Toplumsal Hizmet ve İşbirliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi,Öğrenci Gelişim ve Uyum Faaliyetlerinin Desteklenmesi,Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi,Girişimcilik Ekosistemi Faaliyetlerinin Desteklenmesi.


İŞKUR Gençlik Programı nedir?

Devlet üniversiteleri ile iş birliğiyle kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programıdır.

İŞKUR Gençlik Programı'ndan kimler faydalanabilir?

Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilir. (Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamaz.)

İŞKUR Gençlik Programı nedir?Devlet üniversiteleri ile iş birliğiyle kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programıdır.İŞKUR Gençlik Programı'ndan kimler faydalanabilir?Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilir. (Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamaz.)

İŞKUR Gençlik Programı Uygulanabilecek Faaliyet Alanları Nelerdir?

a) Sürdürülebilir Kampüs Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

b) Kampüs Altyapı ve Bakım Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

c) Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi;

ç) Akademik ve İdari Faaliyetlerin Desteklenmesi;

d) Toplumsal Hizmet ve İşbirliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

e) Öğrenci Gelişim ve Uyum Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

f) Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

g) Girişimcilik Ekosistemi Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

İŞKUR Gençlik Programı Uygulanabilecek Faaliyet Alanları Nelerdir?a) Sürdürülebilir Kampüs Faaliyetlerinin Desteklenmesi;b) Kampüs Altyapı ve Bakım Faaliyetlerinin Desteklenmesi;c) Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi;ç) Akademik ve İdari Faaliyetlerin Desteklenmesi;d) Toplumsal Hizmet ve İşbirliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi;e) Öğrenci Gelişim ve Uyum Faaliyetlerinin Desteklenmesi;f) Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi;g) Girişimcilik Ekosistemi Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

İŞKUR Gençlik Programı Katılımcılarına Verilecek Eğitimler Nelerdir?

a) İş sağlığı ve güvenliği eğitimi

b) Bağımlılıkla mücadele eğitimi

c) İş arama becerisinin geliştirilmesi eğitimi 

ç) İş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi eğitimi

d) Kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim eğitimi 

e) Finansal okuryazarlık eğitimi 

f) Genel Müdürlük tarafından Kurumun tanıtımı ve İUP hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi başta olmak üzere katılımcıların niteliğinin geliştirilmesine yönelik olarak talebin uygun bulunması ve ödenek tahsis edilmesi aşamasında belirlenebilecek diğer eğitimler

g) Yüklenici kamu kurumunun faaliyet alanına yönelik olarak belirleyeceği diğer eğitimler.

İŞKUR Gençlik Programı Katılımcılarına Verilecek Eğitimler Nelerdir?a) İş sağlığı ve güvenliği eğitimib) Bağımlılıkla mücadele eğitimic) İş arama becerisinin geliştirilmesi eğitimi&nbsp;ç) İş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi eğitimid) Kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim eğitimi&nbsp;e) Finansal okuryazarlık eğitimi&nbsp;f) Genel Müdürlük tarafından Kurumun tanıtımı ve İUP hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi başta olmak üzere katılımcıların niteliğinin geliştirilmesine yönelik olarak talebin uygun bulunması ve ödenek tahsis edilmesi aşamasında belirlenebilecek diğer eğitimlerg) Yüklenici kamu kurumunun faaliyet alanına yönelik olarak belirleyeceği diğer eğitimler.
Başlıklar :Mersin ÜniversitesiİŞKUR Gençlik ProgramıİŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi
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