KYK burs ve kredi sonuç sorgulama ekranı: GSB KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2027 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM: SSK-Bağ-Kur ocak ayı maaş zammı ne kadar olacak? Ekim enflasyon oranlarıyla...

Ocak 2027 emekli ve memur maaş zammı için heyecanlı bekleyiş devam ederken milyonlarca kişinin gözü yılın kalan döneminde açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Yeni yılın ilk ayında maaşlarına ne kadar artış yapılacağını öğrenmek isteyen SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlar, ekonomistlerin katıldığı anketlerden gelen tahminleri yakından takip ediyor. Farklı araştırmalarda ortaya çıkan enflasyon beklentileri, ocak ayında uygulanacak zam oranlarına ilişkin hesaplamaların yeniden yapılmasına neden oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı artışta 2026 yılının ikinci yarısında gerçekleşen altı aylık enflasyon belirleyici olacak. Memur ve memur emeklilerinin maaş zammında ise toplu sözleşme artışına ek olarak oluşacak enflasyon farkı dikkate alınacak. Yıl sonu verilerinin açıklanmasıyla birlikte zam oranları kesinleşirken, milyonlarca kişi şimdiden yeni maaşının ne kadar olacağını hesaplamaya başladı. Peki, Ocak 2027'de emekli ve memur maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak? En düşük memur maaşı kaç TL'ye yükselecek? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında ne kadar artış yaşanacak? İşte ekonomistlerin enflasyon tahminleri doğrultusunda hazırlanan zam hesaplamaları ve yeni maaşlara ilişkin merak edilen ayrıntılar