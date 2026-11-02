Resmi tatil takvimi 2027: Resmi tatiller hangi güne denk geliyor?
2026’yı geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde, 2027 resmi tatiller takvimi merak konusu oldu. Yeni yıl için izin ve seyahat planı yapmak isteyenler, bayramların ve diğer resmi tatillerin hangi günlere denk geldiğini araştırıyor. Özellikle hafta sonuyla birleşen tatiller ve yıllık izinle uzatılabilecek molalar dikkat çekiyor. Peki, 2027’de resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? İşte 2027 resmi tatil günleri.
2026 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 2027 yılı resmi tatiller takvimi vatandaşların ve çalışanların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Tatil planlarını erkenden yapmak, köprü günleri belirlemek ve izinlerini verimli şekilde değerlendirmek isteyen sporseverlerin ve çalışanların sorguladığı "2027 yılında resmi tatiller hangi günlere denk geliyor, Ramazan ve Kurban Bayramı kaç gün sürecek, kaç gün hafta sonu birleşimi var?" sorularının yanıtları netleşti. 2027 yılı takvimine göre resmi ve dini tatil günleri ile haftalık dağılımları şu şekildedir:
2027 resmi tatil günleri
Yılbaşı: 1 Ocak 2027 | Cuma | 1 Gün
Ramazan Bayramı Arifesi: 8 Mart 2027 | Pazartesi | Yarım Gün
Ramazan Bayramı: 9 - 11 Mart 2027 | Salı - Perşembe | 3 Gün
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2027 | Cuma | 1 Gün
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2027 | Cumartesi | 1 Gün
Kurban Bayramı Arifesi: 15 Mayıs 2027 | Cumartesi | Yarım Gün
Kurban Bayramı: 16 - 19 Mayıs 2027 | Pazar - Çarşamba | 4 Gün
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2027 | Çarşamba | Bayramın 4. günüyle çakışıyor
Demokrasi ve Millî Birlik Günü: 15 Temmuz 2027 | Perşembe | 1 Gün
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2027 | Pazartesi | 1 Gün
Cumhuriyet Bayramı Arifesi: 28 Ekim 2027 | Perşembe | Yarım Gün
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2027 | Cuma | 1 Gün.