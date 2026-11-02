KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI SON DURUM! Kasım ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Konut, iş yeri kira oranı hesaplama
Kasım ayı kira artış oranı 2026, kira sözleşmesini yeni ayda yenileyecek ev sahipleri ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Ekim ayının sona ermesiyle birlikte konut ve iş yeri kiralarında uygulanacak yeni zam oranı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Kasım ayında kira artışı yapacak olan vatandaşlar, TÜFE verileri doğrultusunda belirlenecek 12 aylık enflasyon ortalamasını bekliyor. Açıklanacak oran, kira sözleşmesi yenilenecek konut ve iş yerleri için uygulanabilecek yasal artış sınırının belirlenmesinde önemli rol oynayacak. Bu nedenle kiracılar yeni dönemde ödeyecekleri kira bedelini hesaplamaya çalışırken ev sahipleri de sözleşmelerde uygulanabilecek zam oranını araştırıyor. Peki, Kasım 2026 kira artış oranı yüzde kaç olacak? TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak? Yeni kira bedelleri nasıl hesaplanacak? İşte kasım ayı kira zammına ilişkin merak edilen ayrıntılar…
Kasım 2026 kira zammı belli oldu mu sorusu, yeni ayda kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibinin gündeminde yer alıyor. Ekim ayının tamamlanmasıyla birlikte konut ve iş yeri kiralarına uygulanacak artış oranının hangi seviyede olacağı merak edilmeye başlandı. Kasım ayında geçerli olacak kira artış oranı, TÜİK tarafından açıklanacak ekim ayı enflasyon rakamlarının ardından netlik kazanacak. Özellikle 12 aylık TÜFE ortalaması, kira sözleşmesini yenileyecek vatandaşların yeni ödeme tutarını belirleyecek temel gösterge olarak öne çıkıyor. Kiracılar bütçelerini yeni kira bedeline göre düzenlemeye çalışırken ev sahipleri de yasal sınır kapsamında ne kadar artış yapabileceklerini öğrenmek istiyor. Peki, Kasım ayında kira artış oranı kaç olarak uygulanacak? Ekim enflasyonu hangi gün açıklanacak? Ev ve iş yeri kiralarına yapılacak zam nasıl hesaplanacak? İşte yanıtı beklenen sorular…
KASIM 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım ayı kira artış oranının belli olacağı tarih açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak. TÜİK tarafından açıklanacak ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileriyle birlikte kasım ayında konut ve iş yerlerine uygulanabilecek kira artış oranı da netleşecek. Kira artış oranı hesaplanırken TÜFE'nin yıllık değişimi değil, 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınıyor. Bu nedenle kasım ayında sözleşmesi yenilenecek kiracılar için açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri belirleyici olacak. TÜİK'in açıklamasının ardından kasım ayı kira zam oranı da belli olacak.
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Kasım 2026 kira artış oranı, TÜİK'in 3 Kasım'da açıklayacağı ekim ayı enflasyon verilerinin ardından belli olacak. Henüz resmi oran açıklanmadığı için kasım ayında uygulanacak kira zammına ilişkin kesin bir yüzde vermek mümkün değil.
Kasım ayı kira artış oranı, TÜFE'nin son 12 aylık ortalamasına göre hesaplanacak. Açıklanacak oran, kasım ayında kira sözleşmesi yenilenecek konut ve çatılı iş yeri kiraları için yasal artış sınırını oluşturacak. Kiracılar ve ev sahipleri, TÜİK'in açıklayacağı veriler sonrasında yeni kira bedellerini hesaplayabilecek.