Trabzon TOKİ kurası: Ortahisar TOKİ konut belirleme kurası sonuçları isim listesi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Trabzon Merkez 1146/250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için konut belirleme kurası çekilecek. İşte Ortahisar TOKİ konut belirleme kurası sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
TOKİ’nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Trabzon Merkez hak sahipleri için Çimenli Mahallesi’nde 18, Geçit Mahallesi’nde 121 olmak üzere toplam 139 konutun belirleme kurası bugün saat 11.00’de çekilecek. Kura, TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayımlanacak.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi, açıklanacak sözleşme imzalama programına göre hak sahipleri tarafından 09 -20 Kasım 2026 tarihleri arasında imzalanacaktır.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2027 tarihinden itibaren başlatılacaktır.