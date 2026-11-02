Emekliye refah payı düzenlemesinde rota netleşti! En düşük emekli maaşında rakam değişecek

REFAH PAYI İLE EMEKLİ ZAMMI YÜKSELEBİLİR

Emeklilerin gelirini artırmak amacıyla gündeme gelebilecek bir diğer seçenek refah payı. Bu modelde, altı aylık enflasyona göre hesaplanan zam oranına ek bir artış yapılması mümkün olabiliyor.

Refah payı uygulanması halinde emeklilerin maaşlarına yansıyacak toplam artış, yalnızca enflasyon hesabıyla ortaya çıkan oranın üzerine çıkabilir. Ancak ek artışın hangi oranda olacağı ve hangi emekli gruplarını kapsayacağı henüz belli değil.

Seyyanen zam ile refah payı birbirinden farklı yöntemler. Seyyanen zam belirli bir tutarda ek ödeme şeklinde uygulanabilirken refah payı, hesaplanan zam oranına ilave artış yapılmasını ifade ediyor. Yeni düzenlemede bu seçeneklerden birinin mi yoksa birden fazlasının mı tercih edileceği yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşecek.