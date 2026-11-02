Giresun Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman, noter kurası çekildi mi, asil ve yedek isim listesi açıklandı mı?
Giresun Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı için noter huzurunda kura çekimi 2 Kasım 2026 Pazartesi günü 10.00-12.00 saatleri arasında yapılacak. Bu yıl 891 öğrencinin istihdam edileceği İŞKUR Gençlik Programı için binlerce öğrencinin gözü asil ve yedek isim listesinde. Peki Giresun Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak, 891 kişilik asil ve yedek isim listesi ne zaman açıklanacak?
Üniversite öğrencilerine eğitimlerini sürdürürken iş deneyimi ve düzenli gelir kazandırmayı amaçlayan İŞKUR Gençlik Programı’nda kura heyecanı Giresun’da yaşanıyor. Giresun Üniversitesi ile Giresun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen program için başvurular 24-28 Ekim 2026 tarihleri arasında İŞKUR e-Şube ve İŞKUR Gençlik Platformu üzerinden alındı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından programa katılacak öğrenciler İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçlarını merak etmeye başladı.
Giresun Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası ne zaman çekilecek?
Başvuruların tamamlanmasının ardından, program kapsamında istihdam edilecek asil ve yedek adayların belirlenmesi amacıyla 2 Kasım 2026 Pazartesi günü, 10.00-12.00 saatleri arasında, Güre Yerleşkesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda noter huzurunda kura çekimi yapılacak.
Giresun Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giresun Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları, 3 Kasım 2026 Salı günü üniversitenin resmi web sayfasından duyurulacak.
Kura sonucunda program kapsamında çalışmaya hak kazanan öğrencilerin, kendilerinden talep edilen belgeleri 4-8 Kasım 2026 tarihleri arasında iskur.giresun.edu.tr adresi üzerinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Giresun Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları için tıklayın