Ara tatil ne zaman 2026? Okullar ne zaman kapanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimi ile birlikte öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin merakla beklediği sömestr (yarıyıl) tatili tarihleri belli oldu. Birinci dönemin yoğun temposunun ardından karnelerin dağıtılmasıyla başlayacak olan ara tatil sürecinde, hafta sonları ile birleştiğinde toplam 9 günlük bir dinlenme fırsatı sunulacak. Peki sömestr tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor?
14 Eylül'de milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. Öğrenci ve velilerin merakla beklediği tatil tarihleri de belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre öğrenciler yıl içinde birinci ve ikinci ara tatil ile yarıyıl tatili yapacak. İşte 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak ara tatil ve sömestr tarihleri.
Sömestr tatili ne zaman?
Yeni eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.
Yarıyıl tatili ne zaman?
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat Pazartesi çalacak.
İkinci dönemin ara tatili ne zaman?
İkinci dönemin ara tatili 8 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart Cuma günü sona erecek. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran Cuma günü tamamlanacak.
Okullar ne zaman kapanacak?
2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran Cuma günü tamamlanacak.