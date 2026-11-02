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ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI SON DAKİKA 2026? Ekim Ayı Enflasyon Oranları Ne Zaman, Saat Kaçta Açıklanır?

ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI SON DAKİKA 2026? Ekim Ayı Enflasyon Oranları Ne Zaman, Saat Kaçta Açıklanır?

10:51, 02/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI SON DAKİKA 2026? Ekim Ayı Enflasyon Oranları Ne Zaman, Saat Kaçta Açıklanır?

Ekim ayı enflasyon oranı açıklandı mı sorusu, kasım ayının başlamasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın gündeminde ilk sıralara yerleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak 2026 Ekim ayı enflasyon verileri için geri sayım sürerken, açıklamanın yapılacağı tarih ve saat merak ediliyor. Özellikle kira artış oranlarının belirlenmesinde önemli rol oynayan enflasyon rakamları, memur ve emekli maaşlarına yönelik zam hesaplamaları açısından da yakından takip ediliyor. Yılın son iki ayına girilirken açıklanacak yeni veriler, ocak ayında uygulanacak maaş artışlarına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde belirleyici olacak. Vatandaşlar kadar yatırımcılar ve ekonomi çevreleri de ekim ayı tüketici fiyat endeksi sonuçlarına odaklanmış durumda. Peki, 2026 Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon verileri saat kaçta duyurulacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yönde? İşte ekim ayı enflasyon rakamlarına ilişkin merak edilen ayrıntılar…

TÜİK Ekim 2026 enflasyon verileri, kasım ayının ilk günlerinde ekonomi gündeminin en önemli başlıklarından biri haline geldi. Ekim ayında fiyatlarda yaşanan değişimin ortaya konulacağı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) sonuçlarını bekleyen milyonlarca kişi, açıklama takvimini araştırmaya başladı. Enflasyon rakamları yalnızca günlük yaşam maliyetlerini değil, kira sözleşmelerinde uygulanacak artış oranlarını ve memur ile emeklilerin yeni yıl maaş zamlarına ilişkin hesaplamaları da yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle ekim ayına ilişkin verilerin hangi tarihte ve saat kaçta açıklanacağı büyük önem taşıyor. Özellikle 2027 yılı ocak ayında maaşlara yansıtılacak enflasyon farkını hesaplamak isteyen çalışanlar ve emekliler, TÜİK'in duyuracağı rakamları takip ediyor. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyonuna yönelik tahminleri de açıklama öncesinde merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, TÜİK ekim ayı enflasyonunu hangi gün açıklayacak? Veriler saat kaçta ilan edilecek? Ekim ayı enflasyon beklentisi ne kadar? İşte tüm ayrıntılar…

TÜİK Ekim 2026 enflasyon verileri, kasım ayının ilk günlerinde ekonomi gündeminin en önemli başlıklarından biri haline geldi. Ekim ayında fiyatlarda yaşanan değişimin ortaya konulacağı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) sonuçlarını bekleyen milyonlarca kişi, açıklama takvimini araştırmaya başladı. Enflasyon rakamları yalnızca günlük yaşam maliyetlerini değil, kira sözleşmelerinde uygulanacak artış oranlarını ve memur ile emeklilerin yeni yıl maaş zamlarına ilişkin hesaplamaları da yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle ekim ayına ilişkin verilerin hangi tarihte ve saat kaçta açıklanacağı büyük önem taşıyor. Özellikle 2027 yılı ocak ayında maaşlara yansıtılacak enflasyon farkını hesaplamak isteyen çalışanlar ve emekliler, TÜİK'in duyuracağı rakamları takip ediyor. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyonuna yönelik tahminleri de açıklama öncesinde merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, TÜİK ekim ayı enflasyonunu hangi gün açıklayacak? Veriler saat kaçta ilan edilecek? Ekim ayı enflasyon beklentisi ne kadar? İşte tüm ayrıntılar…

EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayı enflasyon oranları 3 Kasım Salı günü saat 10.00'da açıklanacak. Enflasyonun belli olmasıyla birlikte Kasım ayı kira artış oranı da netleşecek.

EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?Ekim ayı enflasyon oranları 3 Kasım Salı günü saat 10.00'da açıklanacak. Enflasyonun belli olmasıyla birlikte&nbsp;Kasım ayı kira artış oranı&nbsp;da netleşecek.

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLDU?

Ekim ayı enflasyon beklentilerine yönelik ankete katılan 21 ekonomistin tahminlerinin ortalaması yüzde 2,20 olarak hesaplandı. Katılımcıların aylık enflasyon öngörüleri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında değişirken, bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun eylüldeki yüzde 29,73 seviyesinden ekim ayında yüzde 29,28'e gerilemesi bekleniyor.

Öte yandan ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29,64 olarak belirlendi. Hatırlanacağı üzere Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylül ayında aylık bazda yüzde 1,84 artış göstermişti.

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLDU?Ekim ayı enflasyon beklentilerine yönelik ankete katılan 21 ekonomistin tahminlerinin ortalaması yüzde 2,20 olarak hesaplandı. Katılımcıların aylık enflasyon öngörüleri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında değişirken, bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun eylüldeki yüzde 29,73 seviyesinden ekim ayında yüzde 29,28'e gerilemesi bekleniyor.Öte yandan ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29,64 olarak belirlendi. Hatırlanacağı üzere Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylül ayında aylık bazda yüzde 1,84 artış göstermişti.
Başlıklar :Enflasyonekim ayı enflasyonenflasyon beklentisi
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