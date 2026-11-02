Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Deprem riski en az olan il belli oldu: Haritada 9 il dikkat çekti

Deprem riski en az olan il belli oldu: Haritada 9 il dikkat çekti

10:29, 02/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Deprem riski en az olan il belli oldu: Haritada 9 il dikkat çekti

Türkiye'de deprem riski en düşük iller, aktif fay hatlarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların yakından araştırdığı konular arasında yer alıyor. Dünya genelinde milyonlarca yıldır jeolojik açıdan büyük ölçüde kararlılığını koruyan anakaya oluşumları, deprem tehlikesinin görece daha düşük olduğu yerleşim alanlarını gündeme getiriyor. Kanada ve İskandinavya gibi geniş anakaya bölgeleriyle öne çıkan ülkelerin yanı sıra Türkiye'de de aktif fay sistemlerine uzak konumlarıyla dikkat çeken şehirler bulunuyor. Ülkenin farklı bölgelerinde yer alan bu iller, deprem tehlikesi bakımından diğer bazı yerleşim alanlarından ayrılıyor. Ancak bir bölgenin aktif faylara uzak olması, orada hiçbir zaman deprem yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Jeolojik yapı, yerel zemin özellikleri ve bölgesel sismik hareketlilik birlikte değerlendiriliyor. Peki, Türkiye'de deprem tehlikesinin görece düşük olduğu iller hangileri? Hangi şehirler aktif fay hatlarından daha uzakta bulunuyor? İşte deprem riski bakımından öne çıkan iller…

Deprem tehlikesinin görece daha az olduğu şehirler, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan vatandaşların merak ettiği konular arasında bulunuyor. Ülke genelinde aktif fay hatlarının dağılımı ve yer kabuğunun jeolojik özellikleri, şehirlerin deprem tehlikesi açısından farklı değerlendirilmesine neden oluyor. Dünya üzerinde Kanada'dan İskandinavya'ya kadar uzanan geniş anakaya alanları, jeolojik kararlılıklarıyla dikkat çekerken Türkiye'de de benzer şekilde aktif fay sistemlerinden uzak konumlanan yerleşim yerleri bulunuyor. Bu şehirler, deprem tehlikesinin daha yüksek olduğu bölgelerle karşılaştırıldığında farklı bir jeolojik konuma sahip olabiliyor. Bununla birlikte deprem tehlikesinin düşük olması, yapı güvenliğinin önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Yerel zemin koşulları ve binaların dayanıklılığı da olası bir depremin etkileri üzerinde belirleyici oluyor. Peki, Türkiye'de hangi iller deprem tehlikesinin görece düşük olduğu bölgelerde yer alıyor? Aktif fay hatlarından uzak şehirler hangileri? İşte merak edilen iller…

Deprem tehlikesinin görece daha az olduğu şehirler, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan vatandaşların merak ettiği konular arasında bulunuyor. Ülke genelinde aktif fay hatlarının dağılımı ve yer kabuğunun jeolojik özellikleri, şehirlerin deprem tehlikesi açısından farklı değerlendirilmesine neden oluyor. Dünya üzerinde Kanada'dan İskandinavya'ya kadar uzanan geniş anakaya alanları, jeolojik kararlılıklarıyla dikkat çekerken Türkiye'de de benzer şekilde aktif fay sistemlerinden uzak konumlanan yerleşim yerleri bulunuyor. Bu şehirler, deprem tehlikesinin daha yüksek olduğu bölgelerle karşılaştırıldığında farklı bir jeolojik konuma sahip olabiliyor. Bununla birlikte deprem tehlikesinin düşük olması, yapı güvenliğinin önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Yerel zemin koşulları ve binaların dayanıklılığı da olası bir depremin etkileri üzerinde belirleyici oluyor. Peki, Türkiye'de hangi iller deprem tehlikesinin görece düşük olduğu bölgelerde yer alıyor? Aktif fay hatlarından uzak şehirler hangileri? İşte merak edilen iller…

Yeryüzünde sismik aktivitenin sınırlı seyrettiği alanlar, hareketli tektonik levha sınırlarına olan mesafeleri ve milyonlarca yıllık dayanıklı anakaya yapılarıyla öne çıkıyor. Küresel ölçekte devasa kıtasal kalkanlar üzerinde yer alan ülkeler deprem tehlikesinden en az etkilenen yerler arasında bulunurken, Türkiye'de de ana fay sistemlerine uzaklıklarına göre sismik riskin daha düşük olduğu şehirler dikkat çekiyor.

Yeryüzünde sismik aktivitenin sınırlı seyrettiği alanlar, hareketli tektonik levha sınırlarına olan mesafeleri ve milyonlarca yıllık dayanıklı anakaya yapılarıyla öne çıkıyor. Küresel ölçekte devasa kıtasal kalkanlar üzerinde yer alan ülkeler deprem tehlikesinden en az etkilenen yerler arasında bulunurken, Türkiye'de de ana fay sistemlerine uzaklıklarına göre sismik riskin daha düşük olduğu şehirler dikkat çekiyor.

DÜNYANIN SİSMİK AÇIDAN EN STABİL BÖLGELERİ

Tektonik levhaların iç kesimlerinde konumlanan Avrupa ve Asya coğrafyalarındaki birçok ülke, sismik aktivitenin en az yaşandığı alanlar arasında yer alıyor. İsveç, Norveç, Finlandiya, İrlanda, Almanya ve Polonya'nın yanı sıra Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya ile Grönland ve Faroe Adaları bu stabil kuşak içerisinde değerlendiriliyor. Kanada'nın geniş bir bölümü ile Rusya'nın Sibirya coğrafyası, sahip oldukları dayanıklı anakaya kütleleri sayesinde sismik enerji birikiminin son derece sınırlı kaldığı devasa alanlar olarak öne çıkıyor. Benzer şekilde, Güney Amerika'da Brezilya Kalkanı üzerinde yer alan Brezilya ve aktif levha sınırlarından uzak konumda bulunan Avustralya kıtası deprem riskinin en düşük olduğu yerler arasında gösteriliyor. Afrika kıtasında ise Çad, Nijer, Burkina Faso ve Fildişi Sahili gibi Batı ve Orta Afrika ülkeleri aktif fay hatlarına olan mesafeleri nedeniyle sismik açıdan en güvenli coğrafyalar arasında sayılıyor.

DÜNYANIN SİSMİK AÇIDAN EN STABİL BÖLGELERİTektonik levhaların iç kesimlerinde konumlanan Avrupa ve Asya coğrafyalarındaki birçok ülke, sismik aktivitenin en az yaşandığı alanlar arasında yer alıyor. İsveç, Norveç, Finlandiya, İrlanda, Almanya ve Polonya'nın yanı sıra Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya ile Grönland ve Faroe Adaları bu stabil kuşak içerisinde değerlendiriliyor. Kanada'nın geniş bir bölümü ile Rusya'nın Sibirya coğrafyası, sahip oldukları dayanıklı anakaya kütleleri sayesinde sismik enerji birikiminin son derece sınırlı kaldığı devasa alanlar olarak öne çıkıyor. Benzer şekilde, Güney Amerika'da Brezilya Kalkanı üzerinde yer alan Brezilya ve aktif levha sınırlarından uzak konumda bulunan Avustralya kıtası deprem riskinin en düşük olduğu yerler arasında gösteriliyor. Afrika kıtasında ise Çad, Nijer, Burkina Faso ve Fildişi Sahili gibi Batı ve Orta Afrika ülkeleri aktif fay hatlarına olan mesafeleri nedeniyle sismik açıdan en güvenli coğrafyalar arasında sayılıyor.

TÜRKİYE'DE DEPREM RİSKİNİN DAHA AZ OLDUĞU İLLER

Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı gibi devasa sismik sistemlerin etkisi altında bulunan Türkiye'de, ana kırılma hatlarına uzaklığı ve zemin yapısı sebebiyle sismik tehlikenin nispeten düşük kaldığı bölgeler de yer alıyor.

TÜRKİYE'DE DEPREM RİSKİNİN DAHA AZ OLDUĞU İLLERKuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı gibi devasa sismik sistemlerin etkisi altında bulunan Türkiye'de, ana kırılma hatlarına uzaklığı ve zemin yapısı sebebiyle sismik tehlikenin nispeten düşük kaldığı bölgeler de yer alıyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde Konya Ovası ve çevresi sismik hareketliliğin en az görüldüğü alanlardan biri olarak değerlendiriliyor. Konya'nın batı kesimleri Batı Anadolu Fay Hattı'nın etkisi altında kalsa da kentin geneli ile komşusu Karaman, deprem açısından sakin iller arasında yer alıyor. Büyük fay sistemlerine uzak konumda bulunan Niğde, Aksaray ve Nevşehir de geçmişte yaşadıkları sınırlı sismik hareketlilik ve jeolojik özellikleriyle deprem riski düşük şehirler arasında gösteriliyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde Konya Ovası ve çevresi sismik hareketliliğin en az görüldüğü alanlardan biri olarak değerlendiriliyor. Konya'nın batı kesimleri Batı Anadolu Fay Hattı'nın etkisi altında kalsa da kentin geneli ile komşusu Karaman, deprem açısından sakin iller arasında yer alıyor. Büyük fay sistemlerine uzak konumda bulunan Niğde, Aksaray ve Nevşehir de geçmişte yaşadıkları sınırlı sismik hareketlilik ve jeolojik özellikleriyle deprem riski düşük şehirler arasında gösteriliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Mardin'in özellikle kent merkezi ile güney ilçeleri sağlam zemin yapısıyla dikkat çekerken, Şanlıurfa'nın da kuzeybatı kesimleri dışındaki büyük bölümü daha düşük sismik tehlikeye sahip alanlar içerisinde bulunuyor. Marmara Bölgesi'nde ise Kırklareli'nin kuzeybatısı ile Edirne'nin batı kesimleri ana fay hatlarına olan uzaklıklarıyla öne çıkarken, Trakya'nın doğusuna doğru ilerledikçe tehlike seviyesi kademeli olarak artış gösteriyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Mardin'in özellikle kent merkezi ile güney ilçeleri sağlam zemin yapısıyla dikkat çekerken, Şanlıurfa'nın da kuzeybatı kesimleri dışındaki büyük bölümü daha düşük sismik tehlikeye sahip alanlar içerisinde bulunuyor. Marmara Bölgesi'nde ise Kırklareli'nin kuzeybatısı ile Edirne'nin batı kesimleri ana fay hatlarına olan uzaklıklarıyla öne çıkarken, Trakya'nın doğusuna doğru ilerledikçe tehlike seviyesi kademeli olarak artış gösteriyor.
Başlıklar :Depremdeprem riskideprem riski en az olan iller
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaKüresel GündemOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026