Deprem riski en az olan il belli oldu: Haritada 9 il dikkat çekti

Deprem tehlikesinin görece daha az olduğu şehirler, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan vatandaşların merak ettiği konular arasında bulunuyor. Ülke genelinde aktif fay hatlarının dağılımı ve yer kabuğunun jeolojik özellikleri, şehirlerin deprem tehlikesi açısından farklı değerlendirilmesine neden oluyor. Dünya üzerinde Kanada'dan İskandinavya'ya kadar uzanan geniş anakaya alanları, jeolojik kararlılıklarıyla dikkat çekerken Türkiye'de de benzer şekilde aktif fay sistemlerinden uzak konumlanan yerleşim yerleri bulunuyor. Bu şehirler, deprem tehlikesinin daha yüksek olduğu bölgelerle karşılaştırıldığında farklı bir jeolojik konuma sahip olabiliyor. Bununla birlikte deprem tehlikesinin düşük olması, yapı güvenliğinin önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Yerel zemin koşulları ve binaların dayanıklılığı da olası bir depremin etkileri üzerinde belirleyici oluyor. Peki, Türkiye'de hangi iller deprem tehlikesinin görece düşük olduğu bölgelerde yer alıyor? Aktif fay hatlarından uzak şehirler hangileri? İşte merak edilen iller…