Kızılay Haftası şiirleri ve sözleri
Her yıl 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında coşkuyla kutlanan Kızılay Haftası kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde Kızılay’ın merhamet ve yardımseverlik misyonunu vurgulayan çeşitli etkinlikler düzenleniyor. İşte Kızılay Haftası şiirleri ve sözleri.
Türkiye’de her yıl 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası, toplumsal dayanışma bilincini artırmak, yardımlaşma kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve Türk Kızılay’ının insanı merkezine alan faaliyetlerini vurgulamak amacıyla coşkuyla ihya ediliyor. İşte en güzel Kızılay Haftası şiirleri.
- İyilik paylaştıkça büyür, Kızılay’la hayat bulur.
- Bir damla kan, bir cana umut.
- Zor günde uzanan el, yarınlara umut olur.
- Bir yardım, bin tebessüm.
- Kızılay, dayanışmanın ve merhametin simgesidir.
- Bugün verdiğin destek, yarın birinin umudu olabilir.
- İnsanlığın ortak dili iyiliktir.
- Her bağış bir umut, her destek bir dayanışma.
- Kızılay varsa umut var.
- Birlikte uzattığımız eller, birlikte sardığımız yaralar.
“Bir damla kanla, bir yardım eliyle, bir gönüllü adımla. İyiliği birlikte büyütelim. Kızılay Haftası kutlu olsun!”
KIZILAY
En kara günümüzde,
Bizi Kızılay korur,
Yoksulların, dertlinin,
Derdine derman olur.
Sel, deprem ve yangının
Devasıdır Kızılay
Kimsesiz yetimlerin
Babasıdır Kızılay.
İyi günlerde yardım
Ederiz Kızılay'a
Bütün felaketlerden
Kurtuluruz bedavaya
Biz de öyle olalım
Yardım edelim her ay,
Yapılan yardımlarla
Yaşayacak Kızılay.
MEHMET GÜLSEREN
TÜRK KIZILAYI
Her türlü afette yanımızdadır.
Yaraları sarar Türk Kızılay’ı.
Başka ülkeler de düşünce dara,
Din, dil, ırk ayırmaz Türk Kızılay’ı.
Depremde, yangında, sel baskınında,
Elimizden tutar Türk Kızılay’ı.
Bilelim ki, o da muhtaçtır bize;
Yardımlarla yaşar Türk Kızılay’ı.
ÜLKÜ DUYSAK