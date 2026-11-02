Deprem riski en az olan il belli oldu: Haritada 9 il dikkat çekti

Türkiye'de deprem riski en düşük iller, aktif fay hatlarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların yakından araştırdığı konular arasında yer alıyor. Dünya genelinde milyonlarca yıldır jeolojik açıdan büyük ölçüde kararlılığını koruyan anakaya oluşumları, deprem tehlikesinin görece daha düşük olduğu yerleşim alanlarını gündeme getiriyor. Kanada ve İskandinavya gibi geniş anakaya bölgeleriyle öne çıkan ülkelerin yanı sıra Türkiye'de de aktif fay sistemlerine uzak konumlarıyla dikkat çeken şehirler bulunuyor. Ülkenin farklı bölgelerinde yer alan bu iller, deprem tehlikesi bakımından diğer bazı yerleşim alanlarından ayrılıyor. Ancak bir bölgenin aktif faylara uzak olması, orada hiçbir zaman deprem yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Jeolojik yapı, yerel zemin özellikleri ve bölgesel sismik hareketlilik birlikte değerlendiriliyor. Peki, Türkiye'de deprem tehlikesinin görece düşük olduğu iller hangileri? Hangi şehirler aktif fay hatlarından daha uzakta bulunuyor? İşte deprem riski bakımından öne çıkan iller…