Google'ın yapay zeka özetlerine 'adil paylaşım' freni: Rekabet Kurumu harekete geçti

Google'da güncel gelişmeleri araştıran kullanıcıların haber sitelerine giriş yapmadan yapay zeka aracılığıyla bilgiyi tüketmesi, dijital medya sektöründe trafik ve reklam geliri kaybı endişelerini beraberinde getirmişti. Bu gelişme üzerine Google hakkında soruşturma başlatan Rekabet Kurumu, haber yayıncılarının ekonomik haklarını güvence altına alan bir tedbir kararına imza attı.

Söz konusu adımın, yapay zeka hizmetlerinin gelişimini kısıtlamayı değil, dijital medya ekosistemini korumayı ve yayıncıların ürettikleri içeriklerin karşılığını adil bir şekilde almasını sağlamayı hedeflediği vurgulandı.

Rekabet Kurumu'nun uyguladığı geçici tedbir kararı kapsamında, dijital yayıncılık ekosistemini rahatlatacak şu kurallar hayata geçirilecek:

Karar yapay zeka hizmetlerinin kısıtlanmasını değil, dijital medya ekosisteminin korunmasını ve yayıncıların emeklerinin karşılığını almasını hedefliyor. Tedbire göre Google, haber sitelerini yapay zeka sistemine dahil olmaya zorlamayacak. İçeriklerinin yapay zeka özetlerinde kullanılıp kullanılmayacağına, arama sonuçlarında görünürlüklerini kaybetme riski olmadan özgürce karar verecek.

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