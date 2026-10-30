Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'u kabul etti

BMMYK kış yardım kampanyasını başlattı: Hedef 4 ülkedeki 9 milyon insan için 50 milyon dolar

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), savaşın etkilediği Ukrayna, Suriye, Lübnan ve Afganistan'da kışın acil yardıma ihtiyacı olan en az 9 milyon kişi için yardım çağrısı başlattığını bildirdi.