ABD ordusundan Orta Doğu'da dikkat çeken hareketlilik: İsrail'deki üslere 24 saatte 10 kargo uçağı indi

Kan kanalının aktardığı bilgilere göre, son 24 saat içerisinde ABD'ye ait en az 10 askeri nakliye uçağı, İsrail'in güneyinde yer alan Ovda ve Nevatim hava üslerine iniş yaptı. Açık kaynaklı uçuş takip verileri de bu hareketliliği doğrularken, söz konusu askeri kargo uçaklarının bir kısmının doğrudan ABD'nin Teksas eyaletindeki Fort Bliss askeri üssünden havalandığı tespit edildi.

Bu yoğun askeri sevkiyat trafiği sadece İsrail ile sınırlı kalmadı. Eş zamanlı olarak ABD'nin Ürdün, Suudi Arabistan ve Katar'da bulunan askeri üslerine de nakliye uçakları gönderildiği bildirildi. Uzmanlar, bölge geneline yayılan bu hava trafiğinin temel amacının savunma ağını tahkim etmek olduğunu değerlendiriyor.

ABD ve İsrail'in, muhtemel bir İran operasyonu için askeri hazırlıklarını sürdürdüğü belirtiliyor. Konuya ilişkin Kan kanalına değerlendirmelerde bulunan üst düzey İsrailli bir yetkili, şu an için kesinleşmiş bir operasyon kararı bulunmadığının altını çizdi.

Yetkili, her iki yönetimin de Donald Trump'ın verebileceği olası tüm kararlara ve emirlere karşı hazırlıklı olmak adına bu adımları attığını ifade etti.

Sahadaki bu dikkat çekici askeri yığınağa paralel olarak Amerikan basını da iddiaları sayfalarına taşıdı. The Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre, Orta Doğu'daki hava savunmasını maksimize etmek isteyen ABD, Teksas'tan bölgeye ilave bir Patriot hava savunma sistemi daha sevk etti. Haberdeki en kritik detay ise komuta kademesinde yaşanan bilgilendirme süreci oldu. İddialara göre, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Brad Cooper, İran'a karşı masada bulunan olası saldırı seçenekleri ve eylem planları hakkında Trump'a kapsamlı bir brifing verdi.

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