Arap partiler hedefte: 19 vekil çıkarmak suç oldu

İsrail’de, “Yeşil Hat” olarak adlandırılan 1948 topraklarında yaşayan İsrail vatandaşı Filistinli Arapları temsil eden iki siyasi blok, salı günkü seçimlerden önemli bir siyasi güç olarak çıktı. Arapları temsil eden Ortak Liste ve Birleşik Liste (Raam Partisi), toplamda 19 sandalyeye ulaşarak İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) iktidarı belirleyecek etkiye ulaştı. İsrail’de Siyonist partilerin oluşturduğu iktidar ve muhalefet bloku, Araplarla iş birliği seçeneğini koro halinde yok sayıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar ve Türkiye’nin Arapları finanse ettiğini, oyların Araplar tarafından çalındığını ve Arap partilerin hile yaptığını iddia etti. Netanyahu’nun iki aşırı uç bakanı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir, Arap partilerinin liderlerinin tutuklanmasını istedi. İsrail Merkez Seçim Kurulu, iddiaların soruşturulacağını ilan etti. Muhalefet lideri Gadi Eisenkot ise Araplarla koalisyon kurmayacağını yineleyerek soruşturmayı desteklediğini bildirdi.

NETANYAHU DOĞRUDAN HEDEF ALDI

Seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi’nden yapılan açıklamada, “Seçimler Arap partiler tarafından çalındı” iddiası öne sürüldü. Likud tarafından Netanyahu imzasıyla yayınlanan açıklamada, hiçbir Siyonist partinin Raam ve Ortak Liste ile iş birliği yapmasına, izin vermeyecekleri belirtildi. Açıklamada, “Arap partilerin yurt dışından finanse edildiği” öne sürüldü. Ben-Gvir, Arap siyasetçilerin tutuklanmasını istediği bir açıklama yayınladı. Smotrich ise İç İstihbarat Teşkilatı’nın (Şin-Bet) Arap liderleri hemen sorgulaması gerektiğini söyledi.

ŞİN-BET SORUŞTURMA BAŞLATTI

Likud’un iddialarının ardından İsrail Polisi tarafından yayınlanan açıklamada, iddiaların mesnetsiz olduğu ve doğrulayacak herhangi bir istihbaratın polise ulaşmadığı ifade edildi. Buna rağmen Şin-Bet kısa süre içinde iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını ilan etti.

EİSENKOT: SİYONİST ASKER HÜKÜMETİ İSTİYOR

Muhalefet blokunun lideri Gadi Eisenkot, hükümeti kurmak için desteklerine ihtiyaç duyduğu Arap partileri dışlamaya devam ederken Şin-Bet’in soruşturma başlatmasını destekledi. Eisenkot, dün yaptığı açıklamada, “Siyonist askerlik hükümeti kuracağız” dedi. Arap partilerle ilgili iddialarla ilgili de konuşan Eisenkot, “Soruşturmanın Knesset’teki hükümet kurma çalışmalarını engellememesi gerektiğini” söylemekle yetindi. Muhalefet blokundaki bir başka etkili isim olan Avigdor Lieberman da Netanyahu ve Ortak Liste Lideri Ahmed Tibi’yi işaret ederek, “Ne Bibi, ne de Tibi ile koalisyon kurmayacağız” diye konuştu. Eisenkot'un Yashar Partisi'nden beş milletvekili adına açıklama yapan Amit Segal, "Arap partiler koalisyona alınırsa hükümeti desteklemeyeceğiz" dedi. Bir başka Yashar Partisi milletvekili Matan Kahana da "Arap partiler, tavırlarını Hamas'a göre belirliyor" diye konuşarak, koalisyon kurulmasını reddetti. Eski başbakanlardan Neftali Bennet ise Arap partilerin koalisyona katılımını reddederek "Sadece Siyonist hükümet" açıklamasını yaptı.

Hükümet Maralago’da mı kurulacak?

İ24News’in ABD’li yetkililere dayandırarak öne sürdüğü iddiaya göre ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve muhalefet lideri Gadi Eisenkot’u, ABD’nin Mar-a-Lago adasına çağırarak Ulusal Birlik Hükümeti kurmaları için uzlaştırmaya çalışacak. İ24News’e konuşan ABD'li yetkili, “Trump biraz bekleyecek, rüzgarın hangi yönden estiğini görecek. Birkaç hafta sonra Eisenkot ve Netanyahu’yu arayıp ‘Arkadaşlar, Mar-a-Lago’ya gelin, bir anlaşma yapatalım’ diyebilir” şeklinde konuştu.

Arap-Yahudi hükümeti kurulsun çağrısı

İktidar ve muhalefetteki Siyonist koalisyonların Arap partileri hükümete alma seçeneğini yok saymasına rağmen sokaklar ve bazı partiler bu seçeneğin kullanılmasını istiyor. Dün, Tel Aviv’deki Mesila Parkı’nda toplanan yüzlerce protestocu, Netanyahu’yu istifaya çağırırken muhalefetten “Arap-Yahudi ortak hükümeti” kurmasını istedi. Protestocular, "Arap, Yahudi, birlikte kazanacağız", "Bir kan ile diğer kan arasında fark yok" ve "Barış, eşitlik, toplumsal adalet" yazılı pankartlar taşıdı. Balad Partisi lideri Sami Ebu Şehade de El-Cezire’ye verdiği röportajda, 1948 Araplarının görmezden gelinmesini “Irkçılık” şeklinde niteleyerek, muhalefete Arap partilerle iş birliği çağrısını yaptı.

Dünya

İsrail'deki Taal Partisi'nin lideri Ahmed Tıybi: Eisenkot'un önünü açacağız Netanyahu'yu düşüreceğiz

Dünya

İsrail polisinden askerliği reddeden Haredi Yahudilere sert müdahale

Dünya

İsrail'de sandıktan kriz çıktı: Şimdi ne olacak? Masada 3 kritik senaryo var