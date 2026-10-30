İsrail ordusu Gazze’de tahliye uyarısında bulunduğu bir ailenin evini hedef aldı

İsrail'deki Taal Partisi'nin lideri Ahmed Tıybi: Eisenkot'un önünü açacağız Netanyahu'yu düşüreceğiz
İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler, seçimlerde toplam 19 milletvekili çıkararak tarihi bir başarı elde etti. Hadash, Taal ve Balad'ın oluşturduğu Ortak Liste 11, Raam ise 8 sandalye kazandı. Taal lideri Ahmed Tıybi, Netanyahu hükümetini düşürmek amacıyla muhalefet lideri Gadi Eisenkot'a destek vermeye hazır olduklarını açıkladı. Tıybi, Arap seçmenin yoğun katılımının Netanyahu'nun iktidar planlarını bozduğunu savundu. Netanyahu'nun seçimlerde usulsüzlük iddialarını reddeden Tıybi, muhalefete ortak hareket etme çağrısı yaptı. Tıybi, "Itamar Ben-Gvir bir daha Ulusal Güvenlik Bakanı olamayacak, Bezalel Smotrich de aynı şekilde. Bunlar, siyasi bir bilgelikle ve büyük bir sorumlulukla hareket eden bilinçli Arap toplumumuzun elde ettiği başarılardır." ifadelerini kullandı.