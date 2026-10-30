Hürmüz Boğazı'nda yeni saldırı: Geminin gövdesine patlayıcı yerleştirdiler

Sıra dışı tıp vakası: Gözünden çıkan şey doktorları bile şoke etti

Rusya'da doğa yürüyüşü sırasında yüzüne dal çarpan 42 yaşındaki adamın gözünde günler geçtikçe şiddetlenen bir ağrı oluşmaya başladı. Çift görme şikayeti de olan adam hastaneye başvurunca gözünde bir bitki olduğu anlaşıldı.