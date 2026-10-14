Hürmüz’de mayına çarpan gemi battı: Binlerce konteyner denize saçıldı
13:38, 14/10/2026, Çarşamba
DHA
İran: Hürmüz Boğazı’nda mayına çarpan konteyner gemisi battı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nda izin verilmeyen ve tehlikeli bir rotadan geçmeye çalışan konteyner gemisinin mayına çarpması sonucu battığını bildirdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nda izin verilmeyen ve tehlikeli bir rotadan geçmeye çalışan konteyner gemisinin mayına çarptığını ve gemide yangın çıktığını duyurdu.
2 bin 500’den fazla konteyner taşıyan geminin sabah saatlerinde battığı kaydedilen açıklamada, denize düşen konteynerler nedeniyle diğer gemilere uyarıda bulunuldu.
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