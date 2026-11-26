Kazakistan'ın güneydoğusundaki Almatı şehrinin Bostandyk bölgesinde bulunan müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangında biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.
Yangın 04.42'de söndürüldü
İhbarın yerel saatle 03.44'te acil durum birimine ulaştığı, ilk itfaiye ekibinin ise 4 dakika sonra olay yerine geldiği belirtildi.
Olay yerine varan itfaiyeciler, evin tamamen alevler içinde olduğunu rapor etti.
Yaklaşık 35 acil durum personeli ile 9 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, yerel saatle 04.42'de tamamen söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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