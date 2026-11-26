İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil durum ekibi sevk edildi. Yerel yetkililer, sanal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, güvenlik gerekçesiyle tesis çevresinde yaşayanlara bölgeyi derhal

tahliye

etmeleri uyarısında bulundu. Kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.