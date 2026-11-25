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Japonya 'da çevrim içi bir menkul kıymetler şirketinin verilerine yetkisiz erişilmesi sonucu, yaklaşık 1,68 milyon müşterinin hesabındaki varlıklara ilişkin bilgilerin sızdırıldığı ortaya çıktı.

Kyodo ajansının haberine göre, Rakuten Securities Inc. isimli şirketin verilerine bu ayın başında yetkisiz erişildi.

Müşteri kayıtları ele geçirildi

Şirket, olayda 1,68 milyon müşterinin verilerinin sızdırıldığını duyurdu.

Japonya'da menkul kıymetler sektörünün en büyük çevrim içi şirketlerinden birinde yaşanan olayda, müşterilerin isim ve adres bilgilerini içeren yaklaşık 4,41 milyon kaydın ele geçirildiği duyuruldu.

Şirket, bu kayıtlar arasında müşterilerin kendi beyanlarına dayalı yıllık gelir bilgilerini içeren yaklaşık 14 bin kaydın da yer aldığını, ancak herhangi bir yetkisiz işlem tespit edilmediğini belirtti.

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