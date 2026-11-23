NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin İttifak'ın hem güney kanadında hem de Asya ile ilişkilerinde önemli rol üstlendiğini söyledi.

Berlin'deki NATO Parlamenterler Asamblesi'nde katılımcılara hitap eden Rutte, Türk delegasyonunun sorusunu yanıtladı.

Türkiye'nin NATO'daki rolü

Rutte, Türkiye'nin Asya ülkeleriyle ilişkilerde önemli bir rol oynadığına işaret etti.

Türkiye'nin coğrafi konumunun İttifak açısından taşıdığı öneme değinen Rutte, "Çünkü coğrafi konumu itibarıyla Türkiye İttifak'ın en doğu kanadında yer alıyor. Bizi Asya ülkelerine bağlayan önemli bir köprü işlevi görüyor. Dolayısıyla Türkiye, hem güney kanadında hem de Asya ile ilişkilerinde önemli bir rol üstleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz'de ciddi gelişmeler yaşandığını belirten Rutte, NATO'nun Romanya, Bulgaristan ve Türkiye ile bu konular üzerinde çalıştığını söyledi.

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Türkiye'nin Karadeniz'de çok olumlu bir rol oynadığını kaydeden Rutte, Romanya ve Bulgaristan'a gerekli desteği vermeyi sürdürdüklerini belirtti.

Doğu kanadındaki NATO faaliyetlerinin bütün halinde ele alınması gerektiğini ifade eden Rutte, "Bu yalnızca orduları, yani geleneksel kara kuvvetlerini değil, aynı zamanda deniz ve hava unsurlarını da kapsıyor. Dolayısıyla burada kara, deniz ve hava kuvvetlerinin tamamı birlikte hareket ediyor." bilgisini verdi.

Rutte, bu konunun NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Alexus Grynkewich'in gündeminde bulunduğunu belirtti.

Rutte, "General Grynkewich'in Türkiye ile birlikte bu tehdide karşı koyabilmek için savunma kuvvetleri komutanlarınız ve savunma bakanlarınızla çok yakın işbirliği içinde çalıştığını temin edebilirim. Ancak size her şeyi anlatamam." dedi.

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Rusya kaynaklı tehditler sürüyor

NATO'nun Rusya'dan kaynaklanan büyük tehlikelerle karşı karşıya olduğunu söyleyen Rutte, "Rusya'nın İran, Çin ve Kuzey Kore ile bu kadar yakın çalışması da bu tehlikelerin bir parçası. Rusya'nın savaş makinesinin şu anda tam kapasite çalıştığını biliyoruz. Savaş ekonomisi büyümeye devam ediyor ve Ukrayna'ya karşı savaş bir gün umarız sona erdiğinde de bu makine durmayacak. Bütün bu mekanizma yerinde duruyor ve çalışmaya devam edecek." yorumunu yaptı.

Çin'de askeri seferberlik ile teknolojik ilerlemenin hız kazandığını belirten Rutte, bu ülkenin niyetleri konusunda çok az şeffaflık bulunduğunu kaydetti.

Rutte, İran'ın Orta Doğu genelinde ayrım gözetmeyen saldırılar düzenlediğini ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğünü tehdit etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

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Kuzey Kore'nin nükleer programını geliştirmeye devam ettiğini aktaran Rutte, ülkenin Ukrayna'ya karşı savaşında Rusya'ya açıkça ve fiilen destek verdiğini belirtti.

Rutte, bunun kanıtlarının gün aşırı, hatta neredeyse her gün görüldüğünü ifade etti.

Müttefikleri hedef alan kötü niyetli faaliyetlerin son dönemde yoğunlaştığına dikkati çeken Rutte, "Bir gün bir fabrikaya yönelik kundaklama saldırısı, başka bir gün bir havaalanının insansız hava araçlarıyla aksatılması söz konusu olabiliyor. Ertesi gün demir yollarına sabotaj, denizde kargo gemilerinin hedef alınması veya siber saldırılar yaşanabiliyor. Siber saldırılar şu anda aralıksız devam ediyor." diye konuştu.

Bu gelişmelerin tüm müttefikleri etkilediğini belirten Rutte, "Tüm bunlardan çıkarılacak sonuç şu: Hepimiz hedef alınıyoruz ve hepimiz etkileniyoruz." mesajını verdi.

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Rutte, söz konusu tehlikelerin yakın zamanda ortadan kalkmayacağına işaret etti.

Savunma yatırımlarına vurgu

Tehlikelerle mücadele için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirten Rutte, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde gerçek bir ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Rutte, "Burada Ankara'daki NATO Zirvesi'nden söz etmek istiyorum. Çünkü orada gerçek bir ilerleme kaydettik. Lahey Zirvesi harikaydı. Bütün taahhütler orada ortaya konuldu. Ancak Ankara'da milyarlarca avroluk yatırımların ve büyük savunma tedariklerine yönelik yeni sözleşmelerin hayata geçtiğini neredeyse fiziksel olarak gördük." diye konuştu.

Daha yapılması gereken çok şey bulunduğuna işaret eden Rutte, savunma harcamaları ve savunma yatırımlarına odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.

Yatırımların etkili olabilmesi için sürdürülebilir olması gerektiğini kaydeden Rutte, "Bütçe üzerindeki yetki parlamentoların elindedir. Bu nedenle her birinize, savunma yatırımlarının hızlandırılması ve uzun vadede sürdürülmesi için siyasi desteğin ve kamuoyu desteğinin oluşturulması konusunda güveniyorum." dedi.

NATO'nun tehditlerle mücadeledeki durumuna ilişkin Rutte, "Tehdit gerçek. Bütün müttefikler yatırım yaparsa NATO olarak bununla başa çıkabilecek güçlü bir konumdayız." mesajını verdi.

Rutte, savunma sanayilerinin savunma için ihtiyaç duyulan kabiliyetleri üretmesi gerektiğini belirterek, talebin halihazırda arzın çok üzerinde olduğunu ifade etti.

Savunma sanayisi şirketlerinin birbirleriyle, NATO'yla, hükümetlerle ve müttefiklerle birlikte çalışmasını kolaylaştırmanın önemine işaret etti.

Ukrayna'nın güçlü tutulması gerektiğini vurgulayan Rutte, "Ukrayna'nın daha fazla desteğe ihtiyacı var ve bütün müttefiklerin destek mesajlarını gerçek katkılarla güçlendirmesi hayati önem taşıyor. Ancak desteğin somut olması gerekiyor. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e, desteğimizi zayıflatma girişimlerinin başarısız olacağını göstermeliyiz. Ukrayna'yı gerektiği sürece desteklemeliyiz." mesajını verdi.

Toplumların dayanıklılığının güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Rutte, "Bu, vatandaşlarımızın elektriklerin kesilmeyeceğini, evlerinin sıcak kalacağını, hastanelerin, ulaşımın ve iletişim hizmetlerinin çalışmaya devam edeceğini bilmesi anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Demokratik, özgür ve açık toplumların NATO'nun en büyük gücü olduğunu belirten Rutte, hasımların en çok korktuğu şeyin de bu olduğunu söyledi.

Rutte, "Ankara'da birlikte hareket ettiğimizde neler başarabileceğimizi gösterdik. Şimdi birlikte sonuç almaya devam edelim." dedi.

ABD'nin kuvvet konuşlandırmasını gözden geçirmesini anlayışla karşıladığını belirten Rutte, "Ancak Avrupa NATO topraklarında 600 milyon insan yaşarken, kendimizi 340 milyon nüfuslu ve buradan sekiz saatlik uçuş mesafesindeki bir ülkeye, 140 milyon nüfuslu Rusya'ya karşı savunmak için bu kadar aşırı bağımlı olmamız biraz tuhaf. Bu durum uzun vadede sürdürülebilir değil." değerlendirmesini yaptı.

NATO'nun transatlantik niteliğini koruyabilmesi için daha Avrupalı hale gelmesi gerektiğini aktaran Rutte, ABD'nin süreci müttefiklerle yakın istişare içinde yürüttüğünü dile getirdi.

Rutte, "Sonuçların ne olacağını bekleyelim. Sürece tamamen güveniyorum." diye konuştu.

Hibrit saldırılara karşı ulusal savunma

Hibrit saldırılara karşı tek bir sihirli çözüm bulunmadığını kaydeden Rutte, "Dürüst olalım, NATO olarak hep birlikte ve aynı zamanda ülkeler olarak yapmamız gereken pek çok şey var. Bir hibrit olay meydana geldiğinde bütün müttefiklerin bunu NATO ile paylaşması gerekiyor. Böylece yalnızca olaylar arasındaki bağlantıları kurmakla kalmayız, aynı zamanda bağlantı kurabileceğimiz bilgilere de sahip oluruz. Bu çok yardımcı olur." görüşünü paylaştı.

Rutte, ulusal düzeyde toplumların mümkün olduğunca dayanıklı hale getirilmesi için yapılacak çok şey bulunduğunu ve ilk savunma hattının ulusal düzeyde olması gerektiğini belirtti.

Şirketlerin kendi güvenliklerini ve dayanıklılıklarını sağlamaları gerektiğini söyleyen Rutte, "Eğer dondurucuları hibrit bir saldırının hedefi oluyorsa, ilk yapmaları gereken şey hükümeti aramak olmamalı. Bir sonraki sefer dondurucuların çalışmaya devam etmesini sağlayacak önlemleri almak olmalı." dedi.

Ukrayna için güvenlik garantileri

Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda Washington Zirvesi'ndeki taahhüdü hatırlatan Rutte, "Ukrayna'nın NATO'ya katılımının geri döndürülemez bir süreç olduğu" yönündeki açık tutumun halen geçerli olduğunu söyledi.

Rutte, "Yalnızca ABD değil, bazı diğer müttefiklerin de şu aşamada bu konuda çekinceleri olduğunu biliyoruz." yorumunu yaptı.

Abu Dabi'de gerçekleştirilen toplantının en önemli kazanımının, ABD'nin Ukrayna konusundaki tutumu ile Avrupa'nın tutumunun tamamen örtüştüğünü ve tarafların yakın işbirliği içinde çalıştığını göstermesi olduğunu belirtti.

Ukrayna'da kalıcı ateşkes sağlanmasının ardından ülkenin yaşayabilir bir devlet olması gerektiğine dikkati çeken Rutte, "Fransa, İngiltere ve Almanya'nın öncülük ettiği Gönüllüler Koalisyonu, Ukrayna'nın gelecekte güvenliğini sağlamak için devrede. Eğer NATO üyeliği mümkün olmazsa, Ukrayna'ya ABD tarafından desteklenen güçlü güvenlik garantileri verilmesi gerekiyor." dedi.

Rusya'nın 2021'de ortaya koyduğu önerilere de değinen Rutte, bu taleplerin NATO'nun mevcut konumundan geriye gitmesini ve 1997 sınırlarına dönmesini öngördüğünü belirtti.

Rutte, söz konusu önerilerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Askeri konuşlanma ve kuvvet duruşu konusunda karar yetkisinin müttefiklerde olduğunu belirten Rutte, "Askeri konuşlanma ve kuvvet duruşu konusunda da tutumumuz çok açık: Bu konuda yalnızca müttefikler karar verir. NATO dışından hiç kimse bu kararlara müdahale edemez. Bunlar bizim açık ve yol gösterici ilkelerimizdir." mesajını verdi.

Polonya hava sahasının ihlal edilmesine ilişkin Rutte, "Olay Rusya kaynaklı. Bunun kasıtlı olup olmadığına elbette yetkililer karar vermeli. Ben asla spekülasyon yapmam. Ancak Polonya ve diğer NATO müttefiklerinin tam olarak ne yaşandığını değerlendirmek üzere birlikte çalıştığı mekanizmadan elde edilecek kanıtlar ortaya çıktığında bu konuda yorum yapabilirim." görüşünü paylaştı.

Rutte, NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Alexus Grynkewich'in caydırıcılık ve savunma tedbirlerini sürekli değerlendirdiğini, gerektiğinde de düzenlemeler yaptığını aktardı.