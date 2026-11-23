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Alman basınında yer alan habere göre, Almanya Federal İstihbarat Teşkilatı (BND) ve Alman Silahlı Kuvvetleri de dahil olmak üzere NATO üyesi ülkelerin istihbarat servisleri, Rusya'nın bu yıl nükleer silah taşıyan Sputnik-S adlı uyduyu uzaya göndermeyi planladığı sonucuna vardı.

Rusya'nın uzay programına ilişkin ortaya atılan iddia, nükleer silahların uzayda kullanılması ihtimalini yeniden gündeme getirdi.

Uydunun Moskova bölgesinde olduğu öne sürüldü

Uydunun birkaç yıl önce monte edilip Moskova bölgesinde konuşlandırıldığı, NDR ve WDR televizyon kanalları ile Süddeutsche Zeitung gazetesinin ortak haberinde öne sürüldü.

Moskova ABD'nin iddialarını reddetmişti

Rusya'nın SpaceX'e ait ve Ukrayna ordusunun da kullandığı Starlink uydu internet ağı başta olmak üzere geniş uydu sistemlerini imha edebilecek kapasitede nükleer bir silah üzerinde yıllardır çalıştığını ABD'li yetkililer öne sürüyor.

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Moskova ise 2024 yılında, ABD'nin uzayda nükleer patlama gerçekleştirerek düşman uydularını yok etmeyi amaçlayan bir silah geliştirdiği yönündeki iddialarını reddetmişti.

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