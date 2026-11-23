Fransa'da bir ankete göre 2027 cumhurbaşkanlığı seçiminde Marine Le Pen ilk sırada yer alırken, Cannes Belediye Başkanı David Lisnard'ın oyları istikrarlı biçimde artıyor.

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Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerine yönelik kamuoyu anketinde Marine Le Pen açık ara ilk sırada yer aldı. Merkez ve merkez sağ blokta tek aday üzerinde anlaşılamazken Cannes Belediye Başkanı David Lisnard istikrarlı bir yükseliş sergiledi.

Toluna Harris Interactive araştırma şirketinin RTL, M6 ve L'Express için yaptığı ankete göre, yaklaşan 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinde merkez sağdaki adaylar arasında siyasi yarış kızıştı.

Le Pen ilk turda önde

Çevrim içi ortamda yapılan anket, Ulusal Birlik (RN) Partisi adayı Marine Le Pen'in ilk turda oyların yüzde 30 ila 31'ini alarak açık ara ilk sıradaki konumunu koruduğunu gösterdi. Le Pen, ekim ayında yapılan kamuoyu yoklamalarına kıyasla 3-4 puan kaybetti.

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Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi adayı Jean-Luc Melenchon ise yüzde 18-19 civarında seyreden oy oranıyla ikinci sıradaki yerini korudu.

Lisnard yüzde 11'e yükseldi

Merkez ve merkez sağda avantajlı görülen Edouard Philippe oy kaybederken, Cannes Belediye Başkanı David Lisnard oylarını istikrarlı şekilde artırdı.

Ekim ayında yapılan anketlerde yüzde 13'te seyreden Philippe'in oy oranı yüzde 10'a geriledi. Yüzde 5 civarındaki oylara sahip olan Lisnard ise oranını yüzde 11'e çıkararak sosyal demokrat Raphael Glucksmann ile 3'üncü sırayı paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın adayı Gabriel Attal'ın yarıştan çekilmesi halinde merkezdeki dengenin David Lisnard lehine değişeceği öngörüldü.

İkinci turda Le Pen yaklaşık yüzde 65

Anket, ikinci turda olası bir Melenchon-Le Pen yarışında Le Pen'in yaklaşık yüzde 65 oy oranıyla avantajlı konumunu sürdürdüğünü gösterdi.

İkinci turun Melenchon-Le Pen arasında geçmesini engellemek amacıyla merkez sağda tek bir aday çıkarılması için ön seçim çağrıları yapılsa da henüz tek aday üzerinde uzlaşmaya varılmadı.

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Lisnard, 2014 yılından bu yana Cannes Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor ve mart ayındaki yerel seçimlerde yeniden seçilmişti. Bugüne kadar sağ eğilimli partilerde yer alan Lisnard, 2021'de kendi partisi Yeni Enerji'yi kurmuştu.

Le Pen iki kez ikinci tura kalmıştı

Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçildiği Fransa'da Le Pen, 2012, 2017 ve 2022'de yapılan seçimlerde aday olmuş, son iki seçimde ikinci tura kalmıştı.

Le Pen, 2017'deki seçimi yüzde 34 ile, 2022'deki seçimi ise yaklaşık yüzde 42 ile Cumhurbaşkanı Macron'a karşı kaybetmişti.

Öte yandan LFI adayı Melenchon da son 3 seçimde cumhurbaşkanlığına aday olmuş, ancak hiçbirinde ikinci tura kalamamıştı.

Fransa'da iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Macron, gelecek yılki seçimlerde yeniden aday olamayacak.

İki turlu cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunun 18 Nisan, ikinci turunun ise 2 Mayıs'ta yapılması planlanıyor.

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