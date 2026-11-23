İsrail ordusunda görev yapan askerler arasında intihar vakalarındaki artışa ilişkin veriler paylaşıldı.
Gazze saldırısından bu yana artış
Haaretz gazetesinde yayımlanan habere göre aktif görevdeki 23 İsrail askeri, 2026 yılının başından bu yana intihar ederek yaşamına son verdi.
Bu sayının, ordunun son 16 yılda kaydedilen en yüksek yıllık intihar verisi olduğu belirtildi.
Haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten itibaren ordudaki intihar vakalarında artış yaşandığı vurgulandı. Gazze saldırılarından önceki 10 yılda askerler arasındaki yıllık intihar ortalamasının 12 olduğu kaydedildi.
Aynı haberde, aktif görevdeki 7 askerin Ekim 2023'ten yıl sonuna kadar intihar ettiği, bu sayının 2024'te 21'e, 2025'te ise 22'ye yükseldiği aktarıldı.
İsrail basınındaki değerlendirmelere göre, ordudaki intihar vakalarındaki artış Gazze'de uzun süren askeri operasyonların yol açtığı ağır psikolojik etkiler ve travma sonrası stres bozukluğuyla bağlantılı olduğu ifade ediliyor.
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