TVNET’te yayımlanan Siyaseten programını birlikte yapan Yeni Şafak yazarları Ersin Çelik, Aydın Ünal ve İsmail Kılıçarslan, Şam’daki 21. Ufuk Turu’nda aynı panelde buluştu. Çelik’in yönettiği oturumda Ünal ve Kılıçarslan, Suriye’deki yeni dönemi değerlendirdi.

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Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu , geleneksel Ufuk Turu’nun 21’incisini Suriye’nin başkenti Şam’da düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin himayesinde gerçekleştirilen "Yeniden Yapılanma: Dünya, Yakın Doğu, Türkiye ve Suriye" başlıklı programa Türkiye’den 200 kurum yetkilisi, 30 il platformu başkanı ve akademisyenler katıldı. Dört oturumda küresel düzen, Yakın Doğu’daki dönüşüm ve Suriye’nin yeniden yapılanma süreci ele alındı.

Aydın Ünal, Ersin Çelik ve İsmail Kılıçarslan

Siyaseten’in üç ismi aynı panelde

"Yeniden Yapılanma: Türkiye" oturumunu Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni ve yazarı Ersin Çelik yönetti. Çelik’le birlikte TVNET’te Siyaseten programını yapan Yeni Şafak yazarları Aydın Ünal ve İsmail Kılıçarslan , oturuma konuşmacı olarak katıldı. Ünal, Türkiye’nin dış politika vizyonu ve Suriye’deki siyasi değişim üzerine konuşurken Kılıçarslan, iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi için öneriler sundu.

Çocuklara Türkçe ve Arapça dergi önerisi

Kılıçarslan, edebiyattan spora, bilimden magazine uzanan bir içerikle Türkçe ve Arapça çocuk ve gençlik dergileri yayımlanmasını önerdi. Bu yayınların Türkiye’de doğan Suriyeli çocukların Türkçeyle ve Türkiye’yle bağını güçlendirebileceğini, Türkiye’de ve Suriye’de yaşayan Suriyeli çocukların da ana dillerini korumalarına katkı sağlayabileceğini söyledi.

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"Kültürel geçişkenliğin en büyük düşmanı kültürel tahakkümdür" diyen Kılıçarslan, iki toplumun ortaklaşabileceği alanların geliştirilmesini istedi. Suriyeli gençlerin kendi dillerinde önemli ilim kaynaklarına ve eğitim halkalarına erişebildiğini hatırlatan Kılıçarslan, kültürel çalışmaların karşılıklı öğrenmeye dayanması gerektiğini vurguladı.

Ünal’dan İslam birliği vurgusu

Aydın Ünal, Osmanlı’nın kurumları ve bürokrasisiyle Cumhuriyet döneminde devam ettiğini savundu. Suriye’de 8 Aralık’ta yaşananları da bir rejim değişikliği olarak değerlendiren Ünal, ülkede halkı daha fazla temsil eden bir yapılanmanın ortaya çıktığını söyledi.

Ünal, "Dolayısıyla önümüzde tek seçenek var o da İslam Birliği. Suriye devrimini bu anlamda son derece heyecan verici buluyorum" dedi.

Halep ve Şam sokaklarında Türkçe konuşulduğuna tanık olduğunu anlatan Ünal, bu gözlemini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye politikasıyla ilişkilendirdi. "Recep Tayyip Erdoğan Suriye’nin yarısına Türkçe öğretti bu 10 yılı aşkın süre içinde" diyen Ünal, bu kültürel bağın iki ülke ilişkilerini de etkileyeceğini ifade etti.

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"Bu çalışmaları eyleme dönüştürmeyi amaçlıyoruz"

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Genel Sekreteri Adem Türküçar, 42 yıllık geçmişe sahip platformun eğitimden iş dünyasına kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren yaklaşık 200 kurumu bir araya getirdiğini söyledi. Türküçar, Türkiye’nin sivil toplum tecrübesiyle Suriye’nin yeniden yapılanmasına katkı sunmak istediklerini belirterek “Sözden öteye geçerek bu çalışmaları eyleme dönüştürmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Okur’dan bölgesel iş birliği çağrısı

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Okur, uluslararası sistem parçalanırken büyük güçlerin Yakın Doğu’da kendi çıkarlarını öncelediğini söyledi.

"Bölgemizi vekalet savaşları ve çatışma alanları coğrafyası olarak görüyorlar" diyen Okur, bölge ülkeleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin istikrara katkı sağlayacağını belirtti. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz da Yakın Doğu’nun sahadan okunması ve bölgesel dönüşümün ele alındığı oturumda konuştu.

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