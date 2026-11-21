Suriye'de gaz hattında patlama meydana geldi

Suriye'nin Deyrizor ilindeki doğal gaz hattında meydana gelen patlamanın kasıtlı bir sabotaj sonucu gerçekleştiği bildirildi. Deyrizor Acil Müdahale ve Afet Yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Deyrizor ile Haseke illeri arasındaki Hırfai Yolu üzerinde bulunan Ruyşid beldesindeki doğal gaz hattında patlama meydana geldi. Olayın ardından bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla ekipler sevk edilirken, Suriye Enerji Bakanlığına bağlı uzmanlar gaz sızıntısını önlemek için emniyet vanalarını kapattı. İç Güvenlik Güçlerinden yapılan açıklamada ise patlamanın altyapıyı ve kamu mallarını hedef alan kasıtlı bir sabotaj eyleminden kaynaklandığı belirtildi. Güvenlik güçleri ile teknik ekiplerin olay yerine sevk edildiği, bölgenin güvenlik altına alınarak hasar tespit çalışmalarına başlandığı kaydedildi. Saldırının faillerinin belirlenmesi ve yakalanması amacıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi. Suriye'nin Haseke ilindeki Cebse Doğal Gaz Boru Hattı'na da 15 Ekim'de saldırı düzenlenmişti.