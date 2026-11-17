İsrail'in saldırılarıyla büyük bir yıkımın yaşandığı Gazze Şeridi'nde insani kriz derinleşiyor. Evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce Filistinli aile, derme çatma çadırlarda zorlu koşullar altında hayata tutunmaya çalışıyor.
Türkiye ise Gazze'deki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor. Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla bölgedeki ailelere temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırılarak günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri için destek sağlanıyor.
‘BU TÜRK DERNEĞİ HER ZAMAN BİZİM YANIMIZDA’
‘BİZİM İÇİN BU YARDIM ADETA HAYAT DEMEK’
Gazze'deki ağır yaşam koşullarına dikkat çeken bir başka Filistinli ise Türkiye'den ulaştırılan yardımların kendileri için taşıdığı önemi şu sözlerle anlattı:
FİLİSTİNLİLERDEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
Türkiye'nin desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren bir diğer Filistinli de yardımların devam etmesini temenni etti.
Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze'nin farklı bölgelerinde zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Filistinlilere yönelik insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor.
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