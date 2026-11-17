Türkiye Diyanet Vakfının yardım çalışmalarından faydalanan Filistinliler, yaşadıkları zorlukları ve Türkiye'ye duydukları minnettarlığı TRT aracılığıyla dile getirdi. Yardımlardan faydalanan bir Filistinli,

"Durumlar kötü. İnşallah bundan sonrası çok daha iyi olur. Bu Türk derneği her zaman bizim yanımızda."