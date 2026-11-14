Bilal Erdoğan Türkmen köylerinde coşkuyla karşılandı

Bilal Erdoğan Lübnan'daki Türkmen köylerini ziyaret etti

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve beraberindeki Türk heyeti, Lübnan temaslarının son gününde Akkar bölgesindeki Türkmen köyleri Kavaşra ve Aydamun'u ziyaret etti. Türk heyeti, Kavaşra'da ellerinde Türk bayrakları ve güller taşıyan Türkmenler tarafından coşkuyla karşılandı. Heyet için düzenlenen törende havai fişekler atıldı.

Türkmenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını iletti

Kavaşra Belediye Başkanı Muhammed Abdullah ile görüşen Bilal Erdoğan, Lübnan'ın ve halkının geleceğinin daha aydınlık olmasını temenni etti. Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı'nı seven bölge halkıyla yakınlık hissettiklerini belirten Erdoğan, Türkiye'den ulaştırılan insani yardımların günlük yaşama destek olmayı amaçladığını söyledi. Türkiye'nin Türkmen çocuklarının Türkçe öğrenmeye devam etmesine ve ana dillerini unutmamasına yardımcı olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye Bursları kapsamında öğrencilerin Türkiye'de eğitim alabildiğini ifade etti. Gelecekte bölgedeki eğitim imkanlarının artırılabileceğini de dile getirdi.

Kavaşra'ya 4 TIR insani yardım ulaştırıldı

Ziyaret kapsamında Sadakataşı Derneği tarafından Kavaşra Belediyesine 4 TIR insani yardım malzemesi teslim edildi. Yardım kolilerinde gıda, hijyen, giyim ve ısınma malzemelerinin bulunduğu bildirildi. Kavaşralı Türkmenler, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Nimet Abbas, ziyaretten dolayı onur ve mutluluk duyduklarını belirtirken Hüsameddin ise sevincini kelimelerle anlatamadığını söyledi.

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Aydamun'da Türkmenlerle bir araya geldi

Kavaşra'nın ardından Aydamun köyüne geçen Bilal Erdoğan, burada da coşkuyla karşılandı. Belediye binasında Türkmenlerle buluşan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve muhabbetlerini getirdiğini söyledi. Türkiye'nin çevresinde barış, istikrar ve huzurun teminatı olmak için çalıştığını belirten Erdoğan, Suriye'deki gelişmelerin Lübnan'ın geleceği için de umut verdiğini ifade etti. Lübnan'ın ekonomik açıdan güçlenmesini temenni eden Erdoğan, Türkiye'nin Lübnan'ın ve Lübnan halkının yanında olduğunu vurguladı. Kılayat Havalimanı'nın yakın zamanda açılmasının Türkiye ile ulaşımı kolaylaştıracağını belirten Erdoğan, ilerleyen dönemde kara, demir ve deniz yolu bağlantılarının da güçlenmesini temenni etti. Erdoğan, Türk halkını Lübnan'daki Türkmen beldelerini ziyaret etmeye davet etti.