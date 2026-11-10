Gazze'de yaşanan insani dramı sosyal medya hesabından duyurmaya çalışan bir içerik üreticisi, paylaşımlarının yeterince ilgi görmemesine ağlayarak tepki gösterdi.
Instagram'da huminizblog hesabını kullanan içerik üreticisi, Gazze'deki insanların yaşadığı zorlukları anlatan videolarının, günlük hayata ilişkin diğer paylaşımlarından daha az izlendiğini söyledi.
‘GAZZE'Yİ PAYLAŞIYORUM, NEDEN GÖRMÜYORSUNUZ?’
Gözyaşlarına hâkim olamayan içerik üreticisi,
“Neden görmüyorsunuz? Gazze olaylarını paylaşıyorum. Normal paylaştığım saçma sapan haberlerden daha az izleniyor”sözleriyle takipçilerine seslendi. Gazze'de savaş nedeniyle evlerini ve yaşam alanlarını kaybeden insanların yaşadığı zorluklara dikkat çeken içerik üreticisi, özellikle barınma sıkıntısına vurgu yaptı. Çocukların, engellilerin ve savaşta uzuvlarını kaybeden insanların ağır koşullarda hayata tutunmaya çalıştığını belirterek,
“Yattıkları her yer su. Adam diyor ki kuru olan hiçbir yer yok”ifadelerini kullandı.
‘O KADAR ÜZÜLÜYORUM Kİ’
Paylaşımlarının daha fazla kişiye ulaşmasını isteyen içerik üreticisi, Gazze'deki insanların yaşadıklarına kayıtsız kalınmasına tepki gösterdi. Gözyaşları içinde konuşan içerik üreticisi,
“O kadar üzülüyorum ki, o kadar mahvoluyorum ki bu konuyu neden görmüyorsunuz?”diyerek tepkisini dile getirdi.
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