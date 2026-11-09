İletişim Başkanı Duran'dan "COP31" paylaşımı

Fon vurguncularının hesabını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Akın Gürlek bozdu: Bakan bürokrat tanımadı
Gazeteci Nedim Şener, TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında fon soruşturmasını değerlendirdi. Şener, fon vurguncularının SPK, Takasbank, Borsa İstanbul, Merkez Bankası ve Hazine bürokrasisine uzanan ilişkiler ağı kurarak kendilerini dokunulmaz gördüklerini savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in devreye girmesiyle bu hesapların bozulduğunu belirten Şener, devletin hiçbir isim için koruma kalkanı oluşturmayacağını vurguladı.
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