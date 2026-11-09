COP31 İklim Zirvesi’nde düzenlenen drone gösterisi yoğun ilgi gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon meselesinde en küçük taviz olmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyunun gündeminde olan fon meselesi hakkındaki yürütülen soruşturmada en küçük taviz olmayacağını dile getirdi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "17 Eylül'den beri gündemimizde olan fon meselesini yol haritası çerçevesinde adım adım hal yoluna koyuyoruz. İlgili bakanlarımız ve kurumlarımız gerekli açıklamaları yapıyorlar. Meseleyi çok sıkı takip ediyoruz. Bunda en küçük bir taviz olmayacak. Fon sorunu ortaya çıktığında biz başkalarına benzemeyiz demiştim. Bizim başkalarına benzemediğimiz net görülmüştür. Milletimizin hak ve hukukunu koruma konusundaki dirayetli duruşumuzun kararlı tutumumuzun herkes tarafından anlaşıldığına inanıyorum. Vatandaşlarımızdan bize güvenmeye devam etmelerini bekliyorum.