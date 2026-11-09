Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon meselesinde en küçük taviz olmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'mesai' uyarısı: Mülki idare amirliği sabah 9 akşam 6 saatlerine sığdırılacak bir meslek değildir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kaymakamlar Kurası Töreni'nde gündeme ve mülki idareye ilişkin hayati uyarılarda bulundu. Yöneticinin zor günde vatandaşın yanında durması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Mülki idare amirliği sabah 9 akşam 6 saatlerine sığdırılacak bir meslek değildir; kaymakamın mesaisi, gecesi, gündüzü ve hafta sonu olmaz" dedi.
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