Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon meselesinde en küçük taviz olmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'deki patlamada can kaybının 16'ya yükseldiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine İzmir'de demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin bilgi vererek başladı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Bugün öğle saatlerinde İzmir Aliağa'dan çok üzücü bir haber aldık. Bir demir çelik fabrikasında sıvı çelik dökümü yapıldığı esnada meydana gelen patlamada maalesef 16 kardeşimiz vefat etti. Öncelikle hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, kederli ailelerine taziyelerimi sunuyorum. Patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Milletçe yüreğimizi yakan bu acı olayın neden ve nasıl yaşandığı, kimlerin ihmali olduğu, kimlerin sorumluluğu olduğu ortaya çıkarılacaktır."