Yönetmen Oğuzhan Kadıoğlu Yeşilçam'ın dindar karakterlerine dikkat çekti: ‘Algı yönetimi masum değil’

Kadıoğlu, filmdeki Şerif Hoca karakterinin dini temsil eden bir figür olarak kurgulanmasına rağmen kaçakçılık yapan, rüşvet alan, çıkarcı ve hilekâr bir kişi olarak gösterildiğini belirtti. Buna karşılık Öğretmen Kemal'in modern, seküler ve çağdaş eğitim anlayışını temsil ettiğini ifade etti. Filmde Öğretmen Kemal'in,

“Bir ayağı tekkede, bir ayağı Mekke'de olanların yönetimi bitti”

sözlerini kullandığını hatırlatan Kadıoğlu, bu karşıtlığın dindarlık ile cehalet arasında bir bağ kurduğunu savundu.