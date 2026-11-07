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16:08, 07/11/2026, CumartesiG: Güncelleme: 16:35, 07/11/2026, Cumartesi

Yönetmen Oğuzhan Kadıoğlu Yeşilçam'ın dindar karakterlerine dikkat çekti: ‘Algı yönetimi masum değil’

Yönetmen Oğuzhan Kadıoğlu, ‘Öğretmen Kemal’ filmi üzerinden Yeşilçam'da dindar karakterlerin olumsuz sunuluş biçimini eleştirdi.

Yönetmen Oğuzhan Kadıoğlu, Yeşilçam filmlerinde dindar karakterlerin ve İslami motiflerin çoğu zaman olumsuz tiplerle birlikte sunulduğuna dikkat çekti. YouTube kanalında yayımladığı değerlendirmede
“Öğretmen Kemal”
 filmini örnek gösteren Kadıoğlu, yapımdaki karakterlerin temsil biçimi üzerinden Türk sinemasının geçmişe ve dinî değerlere yaklaşımını eleştirdi.

‘DİNDAR KARAKTERLER KÖTÜLÜKLE ÖZDEŞLEŞTİRİLDİ’

Kadıoğlu, filmdeki Şerif Hoca karakterinin dini temsil eden bir figür olarak kurgulanmasına rağmen kaçakçılık yapan, rüşvet alan, çıkarcı ve hilekâr bir kişi olarak gösterildiğini belirtti. Buna karşılık Öğretmen Kemal'in modern, seküler ve çağdaş eğitim anlayışını temsil ettiğini ifade etti. Filmde Öğretmen Kemal'in,
“Bir ayağı tekkede, bir ayağı Mekke'de olanların yönetimi bitti”
 sözlerini kullandığını hatırlatan Kadıoğlu, bu karşıtlığın dindarlık ile cehalet arasında bir bağ kurduğunu savundu.

‘GEÇMİŞ ZİFİRİ CEHALET, SONRASI MUCİZEVİ AYDINLANMA OLARAK SUNULUYOR’

Yeşilçam'ın bazı yapımlarında Cumhuriyet'in eğitim idealinin yüceltilmesi adına geçmişin bütünüyle cehaletle, sonrasının ise aydınlanmayla özdeşleştirildiğini söyleyen Kadıoğlu, bu anlatının toplumsal gerçekliği yansıtmadığını dile getirdi.

Kadıoğlu, cehalet ve batıl inançların yalnızca dini çevrelerle ilişkilendirilemeyeceğini belirterek günümüzde kendisini çağdaş ve seküler olarak tanımlayan bazı kişilerin de bilimsel temeli olmayan inanışların peşinden gidebildiğini söyledi.

Kuantum kavramının düşünce gücüyle hastalıkları yenmek veya ataların günahlarını temizlemek gibi iddialarda kullanılmasını, enerji temizliği amacıyla ada çayı yakılmasını ve ametist taşına anlamlar yüklenmesini örnek gösterdi.

‘KUR'AN AKLA VE BİLİME ÖNEM VERİYOR’

İslam'ın akla ve bilime verdiği öneme de değinen Kadıoğlu, Kur'an'ın ilk emrinin
“Oku”
olduğunu, ayetlerde insanlara akıllarını kullanmaları yönünde çağrılar yapıldığını hatırlattı.

Yeşilçam'ın bazı filmlerinde İslam adına yapılan kötülüklerin ve yobazlığın tek taraflı bir anlatıyla işlendiğini aktaran Kadıoğlu, bu temsillerin toplumun dini değerlere yönelik algısını etkilediğini ifade etti.

Kadıoğlu, söz konusu anlatıların arkasındaki dinamiklerin masum olduğunu düşünmediğini belirterek değerlendirmesini tamamladı.


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Yönetmen Oğuzhan Kadıoğlu anlattı: Türk sinemasında İslam ve Müslüman karşıtlığını bilinçaltımıza böyle kazımışlar

Başlıklar :Oğuzhan KadıoğluYeşilçamİslamofobiTürk SinemasıÖğretmen Kemal
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