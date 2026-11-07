Yönetmen Oğuzhan Kadıoğlu Yeşilçam'ın dindar karakterlerine dikkat çekti: ‘Algı yönetimi masum değil’

‘DİNDAR KARAKTERLER KÖTÜLÜKLE ÖZDEŞLEŞTİRİLDİ’
‘GEÇMİŞ ZİFİRİ CEHALET, SONRASI MUCİZEVİ AYDINLANMA OLARAK SUNULUYOR’
Yeşilçam'ın bazı yapımlarında Cumhuriyet'in eğitim idealinin yüceltilmesi adına geçmişin bütünüyle cehaletle, sonrasının ise aydınlanmayla özdeşleştirildiğini söyleyen Kadıoğlu, bu anlatının toplumsal gerçekliği yansıtmadığını dile getirdi.
Kadıoğlu, cehalet ve batıl inançların yalnızca dini çevrelerle ilişkilendirilemeyeceğini belirterek günümüzde kendisini çağdaş ve seküler olarak tanımlayan bazı kişilerin de bilimsel temeli olmayan inanışların peşinden gidebildiğini söyledi.
Kuantum kavramının düşünce gücüyle hastalıkları yenmek veya ataların günahlarını temizlemek gibi iddialarda kullanılmasını, enerji temizliği amacıyla ada çayı yakılmasını ve ametist taşına anlamlar yüklenmesini örnek gösterdi.
‘KUR'AN AKLA VE BİLİME ÖNEM VERİYOR’
Yeşilçam'ın bazı filmlerinde İslam adına yapılan kötülüklerin ve yobazlığın tek taraflı bir anlatıyla işlendiğini aktaran Kadıoğlu, bu temsillerin toplumun dini değerlere yönelik algısını etkilediğini ifade etti.
Kadıoğlu, söz konusu anlatıların arkasındaki dinamiklerin masum olduğunu düşünmediğini belirterek değerlendirmesini tamamladı.
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