Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basın özgürlüğü kuruluşlarına sert tepki: Türkiye'de aslan kesilenler İsrail karşısında kağıttan kaplan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 10. TRT World Forum'un açılışında yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve uluslararası kuruluşların tutumuna tepki gösterdi.
Gazze'de görev yapan gazetecilerin saldırılarda hayatını kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, basın özgürlüğünü savunduğunu belirten bazı uluslararası kuruluşların İsrail'e yönelik tutumlarında çifte standart uyguladığını ifade etti.
‘270'İN ÜZERİNDE BASIN MENSUBU KATLEDİLDİ’
Gazze'de öldürülen gazetecilerin sayısına dikkat çeken Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin hedef alındığına ilişkin değerlendirmesine rağmen bazı basın özgürlüğü kuruluşlarının hazırladıkları raporlarda İsrail'e ayrıcalıklı davrandığını savundu.
‘TÜRKİYE SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA ASLAN KESİLENLER...’
Uluslararası kuruluşların Türkiye ve İsrail'e yönelik tutumlarını karşılaştıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:
Bu yaklaşımı çifte standart olarak nitelendiren Erdoğan, basın özgürlüğünü savunduğunu belirten kuruluşların tarafsızlığının sorgulanması gerektiğini söyledi.
‘BU ÇİFTE STANDARDIN EN BAYAĞI HALİDİR’
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yanı sıra kendisini basın özgürlüğü konusunda otorite olarak gören kuruluşların da güvenilirliğinin sorgulanması gerektiğini belirtti.
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