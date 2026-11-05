Gündüz kuşağı programlarını hedef aldı: 'Zekamızla dalga geçiyorlar'

“Kadınlar kendilerini geliştirebilecekleri programlar izlemeli”

Gündüz kuşağı programlarının kadınlara yönelik hazırlandığını belirten kadın, bu yayınların yerine eğitici ve geliştirici içeriklere yer verilmesini istedi. El işi, çocuk yetiştirme ve annelik üzerine programların hazırlanması gerektiğini söyleyen kadın, genç kızların da bu yayınlardan bilgi edinebileceğini ifade etti.

Programlardaki tartışma ve rekabet ortamını da eleştiren kadın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Neden böyle ahlak seviyesi, zeka seviyesi düşük programlar var? Bizim zekamızla dalga geçiyorlar. Lütfen kendine saygısı olan kadınlar bunu izlemesinler.”