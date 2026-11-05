Evi küle dönen Güllü teyzeye köylülerinden büyük vefa: El ele verip yeni ev yaptılar
Bartın'da yaşayan 70 yaşındaki Güllü Kara, haziran ayında çıkan yangında yılların emeğiyle kurduğu evini kaybetti. Eşinin ve kayınvalidesinin hatıralarıyla dolu evinin kül olması üzerine köylüler seferber oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen desteklerle Güllü teyzeye imece usulüyle yeni bir ev yapıldı. Yeni yuvasına kavuşan yaşlı kadın, mutluluğunu ve hüznünü gözyaşları içinde anlattı.
Bartın'da yaşayan 70 yaşındaki Güllü Kara'nın evi, haziran ayında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yıllarca ailesiyle birlikte yaşadığı, her köşesinde ayrı bir hatırası bulunan evini kaybeden Kara, yangın sırasında yaşadığı çaresizliği anlattı.
Olay sırasında bahçede çalıştığını söyleyen Güllü teyze, evinden yükselen dumanları görünce koşarak içeriye ulaşmaya çalıştığını ancak alevlere engel olamadıklarını belirtti.
‘YOKSULLUKLA YAPTIK BİZ BU EVİMİZİ’
Yanan evinin eşi ve kayınvalidesiyle birlikte verdikleri emeğin bir hatırası olduğunu anlatan TRT Haber'e anlatan Güllü Kara, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:
Eşini 1991 yılında kaybettiğini belirten Kara, o dönemde en küçüğü 5 yaşında olan çocuklarını kayınvalidesinin desteğiyle büyüttüğünü söyledi. Yıllarca emek vererek ayakta tuttukları evin gözlerinin önünde yanması, Güllü teyzeyi derinden etkiledi.
KÖYLÜLER EL ELE VERDİ, YENİ EVİNİ YAPTILAR
Yangının ardından Güllü teyzeyi yalnız bırakmayan köylüler, ona yeni bir yuva kazandırmak için kolları sıvadı. Kaymakamlık, jandarma, belediye ve İl Özel İdaresinin de destek verdiği çalışmada köylüler imece usulüyle bir araya geldi. Çevre köylerden traktörlerle kereste taşınırken, bölgedeki esnaf da yemek ve temel ihtiyaç malzemeleriyle çalışmalara katkı sundu.
İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra Almanya'dan da maddi yardımlar gönderildi. Herkesin imkânı ölçüsünde destek verdiği çalışmalar sayesinde yeni evin kaba inşaatı yaklaşık iki ayda tamamlandı. Güllü teyze de köylülerinin dayanışmasıyla yeni yuvasına kavuştu.
‘BİR YANDAN GURURLANDIM, BİR YANDAN ÜZÜLDÜM’
Kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Güllü Kara, yeni evine kavuşmanın mutluluğunu yaşasa da yangında kaybettiği hatıralarını unutamadığını söyledi:
Yeni evine ilk girdiği anlarda eşini ve kayınvalidesini hatırladığını belirten Güllü teyze, duygularını şu sözlerle anlattı:
Yangında yılların birikimini kaybeden Güllü Kara, köylülerinin ve yardımseverlerin desteğiyle yeniden bir yuvaya kavuştu.