Evi küle dönen Güllü teyzeye köylülerinden büyük vefa: El ele verip yeni ev yaptılar

Bartın'da yaşayan 70 yaşındaki Güllü Kara'nın evi, haziran ayında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yıllarca ailesiyle birlikte yaşadığı, her köşesinde ayrı bir hatırası bulunan evini kaybeden Kara, yangın sırasında yaşadığı çaresizliği anlattı.

Olay sırasında bahçede çalıştığını söyleyen Güllü teyze, evinden yükselen dumanları görünce koşarak içeriye ulaşmaya çalıştığını ancak alevlere engel olamadıklarını belirtti.

‘YOKSULLUKLA YAPTIK BİZ BU EVİMİZİ’

Yanan evinin eşi ve kayınvalidesiyle birlikte verdikleri emeğin bir hatırası olduğunu anlatan TRT Haber'e anlatan Güllü Kara, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Çok ağladım, evime çok ağladım. Kaynanamın emeği vardı, beyimin emeği vardı. Eşim yapmıştı. Yoksullukla yaptık biz bu evimizi."

Eşini 1991 yılında kaybettiğini belirten Kara, o dönemde en küçüğü 5 yaşında olan çocuklarını kayınvalidesinin desteğiyle büyüttüğünü söyledi. Yıllarca emek vererek ayakta tuttukları evin gözlerinin önünde yanması, Güllü teyzeyi derinden etkiledi.

KÖYLÜLER EL ELE VERDİ, YENİ EVİNİ YAPTILAR

Yangının ardından Güllü teyzeyi yalnız bırakmayan köylüler, ona yeni bir yuva kazandırmak için kolları sıvadı. Kaymakamlık, jandarma, belediye ve İl Özel İdaresinin de destek verdiği çalışmada köylüler imece usulüyle bir araya geldi. Çevre köylerden traktörlerle kereste taşınırken, bölgedeki esnaf da yemek ve temel ihtiyaç malzemeleriyle çalışmalara katkı sundu.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra Almanya'dan da maddi yardımlar gönderildi. Herkesin imkânı ölçüsünde destek verdiği çalışmalar sayesinde yeni evin kaba inşaatı yaklaşık iki ayda tamamlandı. Güllü teyze de köylülerinin dayanışmasıyla yeni yuvasına kavuştu.

‘BİR YANDAN GURURLANDIM, BİR YANDAN ÜZÜLDÜM’

Kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Güllü Kara, yeni evine kavuşmanın mutluluğunu yaşasa da yangında kaybettiği hatıralarını unutamadığını söyledi:

"Köylülerim beni çok severler. Ben de köylülerimi severim. Çok memnunum. Yeni evimden de memnunum ama yine de aklıma geliyor. Emeklerimiz var, zahmetlerimiz var."

Yeni evine ilk girdiği anlarda eşini ve kayınvalidesini hatırladığını belirten Güllü teyze, duygularını şu sözlerle anlattı:

"Eşim geldi aklıma, kaynanam geldi. Onlarla hayat geçirdim, zaman geçirdim. Şimdi yeni eve girdik. Bir yandan gururlandım, bir yandan üzüldüm. Allah razı olsun."

Yangında yılların birikimini kaybeden Güllü Kara, köylülerinin ve yardımseverlerin desteğiyle yeniden bir yuvaya kavuştu.