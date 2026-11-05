İzmir'de iş adamlarını tehdit eden suç örgütüne operasyon: 6 şüpheli tutuklandı
İzmir'de iş adamlarını şantaj ve iş yeri kurşunlama yoluyla tehdit ederek para istedikleri öne sürülen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Tire, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı. Firari örgüt elebaşının kırmızı bültenle aranması için işlem başlatıldı.
İzmir'de iş adamlarını hedef alarak tehdit ve şantaj yoluyla para talep ettikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Tire, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen suç örgütü takibe alındı. İş yerlerini kurşunlayarak para istedikleri belirtildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin çalışmalarında, şüphelilerin iş adamlarına şantaj yaptığı ve iş yerlerini kurşunlayarak para talep ettiği öne sürüldü. Polis ekipleri, örgütün son olarak 5 Eylül'de bir iş yerini kurşunladığını tespit etti.
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yapılan çalışmaların ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ruhsatsız tabanca, şarjör ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.