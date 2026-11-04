İstanbul'un barajlarında dikkat çeken artış: 1 ayda yüzde 14 yükseldi
İstanbul'a su sağlayan barajlarda son haftalarda etkili olan yağışların ardından doluluk oranlarında yükseliş yaşandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 3 Ekim'de yüzde 39,04 olarak ölçülen genel doluluk oranı, 2 Kasım itibarıyla yüzde 54,17'e yükseldi. Yaklaşık bir aylık dönemde yüzde 14,86'lık artış yaşanırken barajlardaki su seviyelerinin aynı oranda yükselmemesi dikkat çekti. Bazı barajlarda doluluk yüzde 90'ın üzerine çıkarken bazılarında yüzde 5 seviyesine dahi ulaşılamadı.