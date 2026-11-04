Eski CHP'li Ayhan Örs'ten imam hatiplilere hadsiz sözler: Aklı fikri boş işlerde olan çocuklar

İstanbul Arnavutköy Belediye Meclisinde, CHP'den istifa ederek bağımsız meclis üyesi olan Ayhan Örs'ün imam hatip okulları ve öğrencileri hakkındaki sözleri tepki çekti. İmam hatiplerin hiç açılmaması gerektiğini savunan Örs, bu okullarda eğitim gören öğrencileri "Okuma niyeti olmayan, aklı fikri boş işlerde olan" sözleriyle hedef aldı. Örs'ün açıklamaları diğer meclis üyelerinin tepkisine neden oldu.