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Şehidimizin adı milli zırhlı araçta yaşayacak: YETİŞEN ilk kez Türk güvenlik güçlerinin hizmetinde
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16:22, 04/11/2026, Çarşamba

Şehidimizin adı milli zırhlı araçta yaşayacak: YETİŞEN ilk kez Türk güvenlik güçlerinin hizmetinde

Türk savunma sanayisinin geliştirdiği yeni nesil hafif zırhlı araç YETİŞEN, ilk kez Türkiye'deki güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu. Nurol Makina tarafından geliştirilen araç, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 Şubat 2025'te şehit düşen Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in adını taşıyor. Yerli zırhlı araç, gelişmiş koruma ve hareket kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

Türk savunma sanayisi, güvenlik güçlerinin envanterine yeni bir yerli platform daha kazandırdı. Nurol Makina tarafından geliştirilen NMS-L 4x4 hafif zırhlı araç, YETİŞEN adıyla ilk kez Türkiye'deki güvenlik güçlerinin kullanımına girdi. Hafif yapısı, modüler tasarımı ve farklı operasyonel ihtiyaçlara göre uyarlanabilen özellikleriyle öne çıkan araç, hem Türk güvenlik güçlerine hizmet edecek hem de bir şehidimizin hatırasını yaşatacak.

ŞEHİT BİNBAŞI MURAT KEMAL YETİŞEN'İN ADI YAŞATILACAK

Yerli zırhlı araca, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 5 Şubat 2025'te şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in adı verildi. Nurol Makina, daha önce de benzer bir uygulamayla 19 Ekim 2012'de Hakkari'de şehit olan Özel Harekât Şube Müdürü Yalçın Dizdaroğlu'nun adını EJDER YALÇIN zırhlı aracında yaşatmıştı. İlk kez IDEF 2023 Fuarı'nda NMS-L adıyla tanıtılan araç, YETİŞEN ismiyle ise SAHA 2026 Fuarı'nda sergilendi.

HELİKOPTERLE TAŞINABİLİYOR, ZORLU ARAZİLERDE GÖREV YAPABİLİYOR

Beş personele kadar taşıma kapasitesine sahip YETİŞEN, NATO STANAG 4569 standardına göre ölçeklendirilebilen balistik korumasıyla farklı tehdit seviyelerine uygun şekilde yapılandırılabiliyor. Tam bağımsız süspansiyon sistemi, patlak gider lastikleri ve merkezi lastik şişirme sistemi sayesinde zorlu arazi koşullarında görev yapabilecek şekilde tasarlanan araç, CH-47 tipi helikopterlerle askıda taşınabilme özelliğine de sahip. Eksi 32 ile artı 55 derece arasındaki sıcaklıklarda çalışabilecek şekilde geliştirilen YETİŞEN'e, görev ihtiyacına göre uzaktan kumandalı silah istasyonu, 360 derece çevresel görüş ve gece görüş destek sistemleri de entegre edilebiliyor.

İHRACAT GÖRÜŞMELERİ DE SÜRÜYOR

Keşif, devriye ve personel intikali gibi görevlerde kullanılabilecek YETİŞEN'in elektrikli bir versiyonu da geliştirildi. Nurol Makina, yerli güvenlik ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere tasarladığı araç için farklı ülkelerle ihracat görüşmelerini sürdürüyor. Türk güvenlik güçlerinin hizmetine giren YETİŞEN, bundan böyle hem sahada görev yapacak hem de Şehit Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in adını taşıyacak.

Başlıklar :YETİŞENSavunma SanayiiPiyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen
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