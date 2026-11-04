ABD seçimleri altının rotasını değiştirdi: Yükseliş dalgası başladı
08:26, 04/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 08:33, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
ABD ara seçimlerinden gelen ilk sonuçlar, küresel piyasalarda dengeleri yeniden şekillendirdi. Demokratların Kongre'de güç kazandığına yönelik işaretlerle birlikte altın fiyatlarında yön yukarı döndü. Bir süredir değer kaybeden altın, 4 Kasım Çarşamba gününe yükselişle başladı. Peki gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar? İşte 4 Kasım 2026 güncel altın fiyatları...
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.833,11₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.840,03₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 43.206,00₺
Tam Altın Satış: 43.719,00₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 20.403,08₺
Yarım Altın Satış: 20.939,58₺
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.329,34₺
Gram Altın Satış: 6.330,23₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.233,52₺
Çeyrek Altın Satış: 10.469,79₺
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