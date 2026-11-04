Bakan Işıkhan’dan İşsizlik Sigortası Fonu iddialarına net yanıt: Fona takılan tek kuruşumuz dahi yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinin yatırım fonlarında değerlendirildiği yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Fonun tasfiye edilen fonlarla ve söz konusu fon yönetim şirketleriyle herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını belirten Işıkhan, kaynakların yalnızca mevzuatta belirtilen alanlarda değerlendirildiğini söyledi. Fonun Sayıştay ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlendiğini vurgulayan Işıkhan, “Herhangi bir fona takılan 1 kuruşumuz dahi bulunmamaktadır” dedi.