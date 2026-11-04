Hal Yasası'nda sona gelindi: Aracı zincirine neşter

AK Parti'nin gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında üzerinde çalıştığı Hal Yasası düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Ticaret ve Tarım Bakanlıklarının üzerinde uzlaştığı 9 maddelik taslak paket, AK Parti Grup Başkanlığında iki bakanlığın yetkilileriyle yapılan toplantıda değerlendirildi. Düzenlemeyle üretici birliklerinin doğrudan satış yapabilmesinin önü açılırken, aracılık sisteminin sınırlandırılması, kayıt dışılığın önlenmesi ve yerli ürünlerin satışının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

ÜRETİCİ BİRLİKLERİNE DOĞRUDAN SATIŞ İMKÂNI

Taslakla üretici birliklerinin ürünlerini hallere aracı kuruluş kullanmadan doğrudan satabilmesinin önü açılacak. Üretici birlikleri isterlerse kendi aracı oluşumlarını kurabilecek, isterlerse herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan ürünlerini doğrudan hale ulaştırabilecek.

KOMİSYONCUDAN KOMİSYONCUYA SATIŞ YASAK

Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer başlığı ise hal içerisindeki mal alışverişine getirilecek sınırlama olacak. Komisyoncuların birbirlerine mal satması engellenecek. Teklife göre komisyoncular tacirlere satış yapabilecek. Ancak tacirlerin tacirlere, komisyoncuların komisyonculara, aracı kuruluşların da birbirlerine hal içerisinde doğrudan mal satmasına izin verilmeyecek. Yeni düzenlemeyle yerli ürünlerin market raflarındaki payının artırılması da hedefleniyor. Yerli ürün satan marketlere vergisel teşvikler sağlanması, zincir marketlerde yerli ürün satışının özendirilmesi ve rafların büyük bölümünde yerli ürünlere yer verilmesinin zorunlu hale getirilmesi planlanıyor. Kayıt dışılığın ve vergi kaybının önlenmesi için ürünün tarladan satış noktasına kadar izlenmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak. Hallerde dijital takip sistemi güçlendirilecek.

KURALLARA UYMAYANA HAPİS

Taslakta komisyonculara yönelik yaptırımların artırılması da yer alıyor. Normalin üzerinde komisyon alarak ürün fiyatlarının yükselmesine neden olan aracılara hapis cezası uygulanması planlanıyor. Satış ve fiyat şeffaflığına ilişkin kurallara uymayanlara idari para cezalarının yanı sıra hapis cezası getirilmesi de değerlendiriliyor. 9 maddelik düzenlemenin yıl sonunda mali torba kanun teklifine eklenebileceği belirtiliyor.

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